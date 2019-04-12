Ytb, Türk Hukukçuları Bu Yıl Strazburg'da Buluşturuyor

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 2012 yılından beri düzenlediği 'YTB Hukukçular Buluşması'nın 2019 yılı ilk programı 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Strazburg'ta gerçekleşecek. Yurtdışında yaşayan vatandaşların hukuki sorunlarının çözümlerine yönelik çalışmalar yapan YTB'nin açıklamasında, "Uluslararası hukuk alanında eğitimler verip, Avrupa'da farklı bölge ve alanlarda görev yapan Türk profesyonellerin kendi aralarında iletişim ağı kurmalarına imkan sağlamak istiyoruz. Şimdiye kadar düzenlenen programlarla, 500'ün üzerinde avukat ve hukukçunun tecrübelerine önemli katkılar sağlanmıştır" denildi.

Strazburg'ta gerçekleştirilecek programa yurt dışında hukuk fakültesini tamamlamış ve profesyonel anlamda hukukçu/avukat olarak görev yapan kişiler başvurabilecek. Avrupa'dan 60 katılımcının kabul edileceği programda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren temel hukuki konuların yanı sıra Türkiye'nin yeni idari sistemi hakkında alanın uzmanları ve deneyimli kamu görevlileri tarafından eğitim verilecek. Sunumların yanında interaktif oturumlar ve ülkeler özelinde çalıştaylar da yapılacak.

Başvuru süresi 21 Nisan'da dolacak programa basvuru.ytb.gov.tr adresinden sisteme üye olarak başvuru yapılabilecek.