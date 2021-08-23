YTB Türk Dünyası Genç Liderler Programı öğrencileri İstanbul'da

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), Türk Dünyası Genç Liderler Programını başarıyla tamamlayan bir grup üniversite öğrencisi Türkiye'ye geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), Türk Dünyası Genç Liderler Programını başarıyla tamamlayan bir grup üniversite öğrencisi Türkiye'ye geldi.

YTB'nin, bağımsızlıklarının 30. yılını kutlayan Türk Cumhuriyetlerinden gençlere yönelik faaliyetleri devam ediyor.

"Dilde, Fikirde ve İşte Birlik" sloganından hareketle 2021 yılında Avrasya Gençlik Okulu'nu açan YTB, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan seçilen 105 öğrenciye, program dahilinde uzman kişilerin katılımıyla çeşitli alanlarda 3 ay seminer verdi.

Avrasya Gençlik Okulundan 36 öğrenci İstanbul, Ankara ve Bursa'daki tarihi, kültürel yerleri görmek ve çeşitli etkinlere katılmak üzere "Türk Dünyası Genç Liderler Programı" kapsamında Türkiye'ye geldi.

Öğrenciler Ayasofya-i Kebir Camii'ni, Topkapı Sarayı'nı, Sultanahmet Camisi'ni, Fatih ve Süleymaniye külliyelerini, Eyüp Sultan Türbesi'ni, Pierre Loti'yi ve Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi.

Türk Konseyi Genel Sekreterliğini ziyaret edip, atölye çalışması kapsamında ebru sanatını deneyimleyecek öğrenciler, ayrıca YTB İstanbul ofisinde film etkinliğine katılacak.

"Sadece televizyondan izleyebildiğim yerleri canlı olarak görüyorum"

Türk Dünyası Genç Liderler Programına Kazakistan'dan katılan Gülistan Abdullayeva, önemli isimlerden 3 ay boyunca seminer aldıklarını belirterek, bu derslerin çok faydalı olduğunu söyledi. İstanbul'a ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini ifade eden Abdullayeva, "Gerçekten muhteşem bir şehir. İnsanlar da çok iyi." diye konuştu.

Özbekistan'dan gelen ve Türkoloji öğrencisi Gulbakhor Alijonava ise çevre sorunları, sosyoloji, teknoloji, tarih, edebiyat, sanat gibi birçok alanda uzman kişilerden 12 haftalık eğitim aldıklarını ve programı başarıyla tamamladığını dile getirdi.

Türkiye ve İstanbul'a ilk kez geldiğini aktaran Alijonava, "Üç yıldır Türkiye hakkında birçok şeyi okuyup öğrendik ama bunları kendi gözlerimizle canlı olarak görmek çok heyecan verici. Topkapı Sarayı'ndan geldik biraz önce buram buram tarih kokuyordu. Programa katıldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'dan Manas Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Nursonkol Amanbai de program kapsamında seminerler dışında kitap okumaları, film etkinlikleri gibi birçok çalışmanın yapıldığını bildirerek, son derece verimli bir 12 hafta geçirdiklerini kaydetti.

YTB'ye seminerler ve Türkiye programı için teşekkür eden Amanbai, "Türkiye kültürel olarak çok zengin bir ülke. Benim için etkileyici bir gezi oluyor. Sadece televizyondan izleyebildiğim yerleri, belgesellerden gördüğüm Ayasofya'yı şimdi canlı olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

Öğrenciler, İstanbul'dan sonra Bursa ve Ankara'ya giderek çeşitli seminerlere katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu