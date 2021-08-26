YTB, Tatar ve kardeş topluluklar mensubu çocuklar ve gençleri "Belarus Yaz Kampı"nda buluşturdu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Tatar ve kardeş topluluklar mensubu çocuklar ve gençleri "Belarus Yaz Kampı"nda bir araya getirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Tatar ve kardeş topluluklar mensubu çocuklar ve gençleri "Belarus Yaz Kampı"nda bir araya getirdi.

YTB'den yapılan açıklamada, kamp programıyla erken yaşta ortak tarihi ve kültürel değerleri tanıma fırsatı bulan gençler ve çocukların, spor ve gezi aktiviteleriyle hem eğlendikleri hem de aralarındaki bağın güçlendirildiği bildirildi.

YTB'nin, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada yaşayan soydaş ve akraba topluluklarla köklü ilişkilerin yeniden inşasında önemli roller üslendiği, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın bağların tesisi için de her yıl onlarca projenin hayata geçirildiği ifade edildi.

Akraba toplulukların bulunduğu coğrafyadaki gençlere ortak tarihi ve kültürel mirası tanıtarak kardeşlik bağlarını güçlendirdiği belirtilen YTB'nin, bu kapsamda Belarus Müslümanları Dini İdaresi ve Minsk Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde kamp programı düzenlediği kaydedildi.

Belarus'un Başkenti Minsk'te düzenlenen "Belarus Yaz Kampı" etkinliğine Tatar ve kardeş topluluklar mensubu 7 ile 15 yaş aralığındaki 40 çocuk ve gencin katıldığı bildirildi.

29 Ağustos'a kadar sürecek kampta atölye çalışmaları, gezi ve spor etkinliği gibi çeşitli aktivitelerde yer alan gençlerin hem eğlendikleri hem de aralarındaki iletişimi daha da güçlendirdikleri ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz