Ytb'nin Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar İçin "Cep Rehberi" Güncellendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların ihtiyaç duydukları konulara kolayca erişebilmesini sağlamak ve Türkiye'deki kamu hizmetlerinden yararlanmaları için hazırladığı "YTB Cep Rehberi"ni güncelledi.



YTB tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşların taleplerine cevap vermek ve Türkiye'deki kamu hizmetlerinden kolayca yararlanmalarını sağlamak için hazırlanan "YTB Cep Rehberi" güncellendi. Rehber sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ihtiyaç duydukları en güncel bilgilere ulaşabilecek. Vatandaşların kolayca erişebilmesi için cep rehberinin mobil uygulaması da hazırlandı. www.ytb.gov.tr adresinde yer alan rehberin mobil uygulamasına ise Android market veya Apple Store'dan ulaşılabiliyor.



Pasaport, gümrük, ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik, Mavi Kart, vergi, askerlik, eğitim ve nüfus işlemleri gibi birçok konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı cep rehberi, vatandaşlar için adeta yol gösterici niteliğinde. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, rehber sayesinde gerek Türkiye'yi ziyaretleri sırasında, gerekse yaşadıkları ülkelerde bulunurken Türkiye'deki kamu hizmetlerinden kolayca yararlanabilecek.



Güncel haber ve duyurulara hızlıca ulaşılacak



Vatandaşlar, ayrıca cep rehberi ile coğrafi konum tabanlı olarak bulundukları konuma en yakın kültürel ve turistik mekanlar hakkında da bilgi edinebilecek, harita üzerinde görebilecek ve yol tarifi alabilecek. İhtiyaç duyabilecekleri kurum ve kuruluşların adreslerine, web sayfalarına ve e-hizmetlerine de hızlıca ulaşabilecek olan vatandaşlar, sorun yaşadıkları alanlarda rehber sayesinde YTB ile iletişime geçip, görüş, öneri, soru ve şikayetlerini iletebilecekler. - ANKARA