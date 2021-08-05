YTB'nin yurt dışı vatandaşlar burslarına başvurular devam ediyor
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YTB'nin yurt dışı vatandaşlar burslarına başvurular devam ediyor

YTB'nin yurt dışı vatandaşlar burslarına başvurular devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşları desteklemek ve başarılı gençleri ödüllendirmek amacıyla ilan ettiği çeşitli alanlardaki burs programlarına başvurular 15 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşları desteklemek ve başarılı gençleri ödüllendirmek amacıyla ilan ettiği çeşitli alanlardaki burs programlarına başvurular 15 Ağustos'a kadar devam ediyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katkı sağlamak ve başarılarını desteklemek amacıyla her yıl farklı alanlarda burs programları ilan ediliyor.

Türk toplumunun bulundukları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılmalarına yardımcı olan programlar aynı zamanda Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine büyük katkı sağlıyor.

Türkçenin ve Türk kültürünün öğretilmesine katkı

Yurt dışındaki çocuk yaştaki vatandaşlara ana dillerini ve kültürünü öğretecek insan kaynağının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Burs Programı" geliştirildi.

Programa yurt dışında oturum hakkına sahip 40 yaşından gün almamış Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve çifte vatandaşlar başvurabilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylar aldıkları eğitimlerin ardından yaşadıkları ülkelere giderek Türkçe'nin ve Türk kültürünün öğretilmesinde çalışmalar yürüten kurumlarda önemli rol oynayacak.

Başarılı lise mezunları ödüllendiriliyor

Yurt dışında yaşayan genç vatandaşların lise eğitim başarılarını ödüllendirmek ve gelecek nesilleri teşvik etmek amacıyla YTB, "Yurt Dışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları" programını oluşturdu.

Bulundukları ülkelerin liselerinde bitirme sınavlarını başarılı olarak tamamlayanlar ile bitirme sınavı olmayan ülkelerde lise diploması bulunanlar bu programa başvurabilecek. Başvuranlar arasından en başarılı not ortalamasına sahip öğrencilere burs verilecek.

Öte yandan, yurt dışında yaşayan, fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanında lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olan ya da burs başvuruları tamamlanana kadar mezun olabilecek durumda olup bulundukları ülkelerin not sisteminde en az yüzde 80 başarılı olan vatandaşlar ve mavi kart sahipleri de "Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları" kapsamında desteklenecek.

Tez ve araştırmalara önemli destek

Ayrıca, yurt dışında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı, tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan vatandaşlar ise "Yurt Dışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu" programından yararlanabilecek.

Adaylardan, Eğitim, Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk, Göç Araştırmaları, Ayrımcılık ve Hak İhlalleri, Dini Haklar, Dini Eğitim, Avrupa ve İslam, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Kültür, Tarih, Sanat ve Edebiyat Araştırmaları, Psikoloji, Sosyoloji ve Pedagoji konu alanlarında tez yazmaları istenecek.

Son başvuru tarihi 15 Ağustos

"Yurt Dışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları", "Yurt Dışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu", "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" ve "Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları" programına son başvuru tarihi 15 Ağustos olarak belirlendi.

Programlara ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru şartları "https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/" adresinde yer alıyor. Başvurular ise "https://basvuru.ytb.gov.tr/" adresinden çevrim içi olarak yapılıyor.

YTB'nin yurt dışı vatandaşlar burslarına başvurular devam ediyor
YTB'nin yurt dışı vatandaşlar burslarına başvurular devam ediyor
YTB'nin yurt dışı vatandaşlar burslarına başvurular devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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