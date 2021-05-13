YTB'nin "Türkiye Bursları" öğrencileri ülkelerindeki ramazan ve bayram geleneklerini anlattı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" kapsamında öğrenim görmeye gelen öğrenciler, ülkelerindeki ramazan ve bayram geleneklerinin Türkiye'dekilerle benzer olduğunu söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" kapsamında öğrenim görmeye gelen öğrenciler, ülkelerindeki ramazan ve bayram geleneklerinin Türkiye'dekilerle benzer olduğunu söyledi.

Türkiye bursuyla İstanbul'da öğrenimlerine devam eden öğrenciler, AA muhabirine, ülkeleri ile Türkiye'deki ramazan ayı ve bayram geleneklerine ilişkin gözlemlerini anlattı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yeni Türk Edebiyatı Doktora Öğrencisi Bosnalı Ceylana Yohiç, Türkiye ve ülkesinde ramazan ve bayram geleneklerinin birbirine çok benzediğini, dolayısıyla hiç yabancılık çekmediğini dile getirdi.

"Değerli bir misafir bekler gibi"

Bosna'da insanların değerli bir misafir bekler gibi ramazana hazırlandığını anlatan Yohiç, "Türkiye'de olduğu gibi bizde de evler temizlenir, ramazana özgü yemekler hazırlanır. Bosna'da ramazanın simgesi sayılan ve pideye benzeyen somun vardır. Nasıl burada pide olmadan ramazan düşünülmüyorsa bizde de somunsuz iftar olmaz. Saatler öncesinde fırınların önünde kuyruklar oluşur." diye konuştu.

Yohiç, ülkesinde vazgeçilmez geleneklerden birinin de kalabalık iftar sofraları olduğunu belirterek uzak-yakın tüm akrabalarına, yaşlı ve yalnız komşularına iftar yemeği hazırladıklarını ve onlarla beraber iftarlarını açtıklarını aktardı.

Misafirperver ve samimi olan Türk halkının ramazanda bu samimiyeti daha fazla gösterdiğini dile getiren Yohiç, "Ramazanda özellikle derneklerin düzenlediği iftar yemekleri çok hoşuma gidiyor. Yabancı öğrenciler için verilen iftar yemekleri özellikle Türk kültürünü tanıma açısından bence son derece önemli." ifadesini kullandı.

"İstanbul'a yayılan pide kokusu bile ramazanı hissettiriyor"

Ramazanda İstanbul'da olmanın çok farklı bir his olduğunu vurgulayan Yohiç şöyle devam etti:

"Maalesef yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı doya doya ramazanı yaşamak mümkün olmuyor ama her şeye rağmen bu ayda İstanbul'da olmak ramazan atmosferini burada yaşamak insana bambaşka hisler yaşatıyor. İstanbul'a yayılan pide kokusu bile ramazanı hissettiriyor."

Yohiç, "Bayram namazı, akraba ziyaretleri, bayram kahvaltıları, çocuklara bayram harçlığı verilmesi gibi birçok ortak geleneğimiz var. Mesela biz de bayram ziyaretine gelen misafirlere Boşnak kahvesi ve baklava ikram ediyoruz. Aynı şekilde bizde de bayram ziyaretleri 3-4 gün devam eder." şeklinde konuştu.

YTB bursu ile Türkiye'de eğitim gördüğü için kendini çok şanslı hissettiğini söyleyen Yohiç, YTB'nin kendilerine sadece burs sağlamadığını, kurslarla, seminerlerle akademik kariyerlerine katkı yapmaya da destek verdiğini ve imkan tanıdığını aktardı.

"Türkiye'de hiç yabancılık çekmedim"

İÜ Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Mısırlı Yahya Rıdvan da Türkiye'ye YTB bursuyla geldiğini, hazırlık okuduktan sonra derslerine başladığını, Türkiye'de eğitimine devam ettiği için çok şanslı olduğunu belirtti.

Ülkesinde ramazan başlamadan birkaç gün önce bütün sokak ve caddelerin fenerlerle süslendiğini anlatan Rıdvan, bir ay boyunca hayatın kendileri için iftardan sonra başladığını söyledi.

Mısır'da lokanta, kafe ve marketlerin akşam namazından sonra açıldığını aktaran Rıdvan, "Ramazanda en önemli geleneklerimizden biri de bu ayda fakirlere yardım yapmaktır. Mahallenin bütün çocukları toplanır, fakirleri, yaşlıları ve özellikle yetimhaneleri ziyaret eder. Ramazan boyunca bu yardımlar ve ziyaretler devam eder. Ramazanın ilk günü komşular birbirine yemek götürür." diye konuştu.

"Ramazanın ilk günü mutlaka ördek yemeği ve dolma yapılır. Bunlar olmadan ramazan başlamış sayılmaz" diyen Rıdvan, ramazanda Maidatul Rahman (Allah rızası için kurulan) adlı büyük sofrada zengin, fakir, gayrimüslim, çoluk, çocuk herkesin birlikte iftar açtığını aktardı.

Rıdvan, Türkiye'de kaldığı 4 yıl boyunca kendini hiç yabancı hissetmediğini, ufak birkaç detay dışında ramazan ve bayram geleneklerinin birbirine benzediğini dile getirerek, "Türkiye'de salgından önce belediye ve vakıfların düzenlediği toplu iftarlar beni çok etkiliyor." dedi.

YTB'nin kendisine sadece burs sağlamadığını, aynı zamanda yeni bir hayat fırsatı da tanıdığını belirten Rıdvan, "YTB'nin hem Türkiye'de eğitim görmek hem Türkçe öğrenmek hem de mesleğimi devam ettirmek için bana sağladığı destek çok önemli. YTB, sadece bize burs sağlayıp kenara çekilmiyor, akademik kariyerimizin her aşamasında bize destek vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya