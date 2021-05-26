YTB'nin "Türkiye Bursları" ile eğitim alan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepkilerini paylaştı
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YTB'nin "Türkiye Bursları" ile eğitim alan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepkilerini paylaştı

YTB'nin 'Türkiye Bursları' ile eğitim alan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepkilerini paylaştı
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

MEHMET ŞAH YILMAZ/MUHAMMET TARHAN - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitimini sürdüren Filistinli öğrenciler, İsrail'in Filistin işgali karşısında kendilerine direnişten başka bir çare bırakılmadığını söyledi.

MEHMET ŞAH YILMAZ/MUHAMMET TARHAN - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitimini sürdüren Filistinli öğrenciler, İsrail'in Filistin işgali karşısında kendilerine direnişten başka bir çare bırakılmadığını söyledi.

YTB'nin "Türkiye Bursları" programı kapsamında eğitimini sürdüren Filistinli öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkilerini ve Filistin'e ilişkin duygularını, AA muhabiriyle paylaştı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Hukuk Doktora Öğrencisi Muhammed Yusuf, Filistinli bir mülteci olduğunu belirterek, "Biz Filistin'de yaşamıyoruz ama kalbim, duygularım Filistin'de yaşayan kardeşlerimle." dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın içinde namaz kılanlara saldırdığını ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini çalıp Yahudi yerleşimcilere vermeye çalıştığını kaydeden Yusuf, direnç haklarının olduğunu ve direnmekten başka çarelerinin kalmadığını kaydetti.

Yusuf, sosyal medyada ve sokaklarda da direniş mücadelesi verdiklerini anlatarak, "Bu mücadele, Filistin özgür olana kadar devam edecek inşallah." dedi.

Dünya çapında 7 milyon Filistinli mültecinin olduğuna işaret eden Yusuf, "İsrail bunları Filistin'e dönme hakkından mahrum bıraktı. En büyük hayalim Filistin'de yaşamak, Filistin'i görmek ve Mescid-Aksa'da namaz kılmak ama maalesef İsrail'in işgali yüzünden bu olmuyor." diye konuştu.

"Benim için Mescid-i Aksa'nın toprağı altından daha kıymetlidir"

Kız kardeşinin Filistin'den gönderdiği toprakları gösteren Yusuf, "Kız kardeşim Hollanda vatandaşı olduktan sonra Filistin'e gidebilmiş. Benim için bu değerli hediyeyi gönderdi. Benim için Mescid-i Aksa'nın toprağı, altından daha kıymetlidir. Biz Filistin'de yaşamadık ama nereye gidersek, nerede yaşarsak Filistin'i kalbimizde taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün vatandaşı olan Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Öğrencisi Ceylan Aburub, İsrail'in Filistin saldırıları karşısında çaresiz hissettiklerini söyledi.

Filistin'e manevi destek vermesinin yanı sıra sosyal medya üzerinden makale yazarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ettiğini dile getiren Aburub, Hamas'ın direnişine destek ihtiyacı da duyduklarını kaydetti.

Türk halkı ve devletinden çok iyi bir destek gördüklerini kaydeden Aburub, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e insani yardım göndermek istediğini anımsattı.

"Her bomba birini öldürüyor"

Filistinli Öğrenciler Birliği Türkiye Temsilcisi ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktora Öğrencisi Zahir El Bek, kendisinin Gazze'den geldiğini, bütün aile üyelerinin halen Gazze'de olduğunu anlattı.

İsrail'in Gazze'ye her an saldırdığını ve bu nedenle mecburen savaştıklarını belirten Bek, "İsrail evleri bombalıyor. Gazze çok küçük bir alan. Aynı zamanda çok kalabalık. O yüzden her bomba birisini öldürüyor. Gazze'deki Filistinliler çok güçlü." diye konuştu.

Bek, "Babam, annem, kardeşlerim, akrabalarım, hatıralarım, arkadaşlarım, dostlarım her şeyim Gazze'de. Her şeyim savaş ve katliam altında. Kardeşim geçen savaşta şehit oldu." dedi.

Gazze'deki ailesinden kötü haber alma endişesi yaşadığını aktaran Bek, telefonda konuştuğunda babasının kendisine, "Oğlum sen korkma, merak etme, biz çok iyiyiz. Doğru, savaş altındayız ama biz savaşıyoruz, mücadele ediyoruz, hiç merak etme, asıl biz seni merak ediyoruz." dediğini söyledi.

"Bize Türkiye ve Katar gibi iyi devletler yardım ediyor"

Uluslararası camianın Filistin'e desteğini değerlendiren Bek, şunları kaydetti:

"Aslında biz bunlardan hiçbir şey beklemiyoruz. Beklentimiz yok. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD, hatta Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatından hiçbir şey beklemiyoruz. Filistin 70 yıldır işgal, katliam altında, ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Bize gerçek Müslümanlar, Türkiye ve Katar gibi iyi devletler yardım ediyor."

Türkiye'den daha fazla yardım beklediklerini aktaran Bek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her toplantıda her yerde Gazze'yi savunuyor. İsrail'i eleştiriyor. Türkiye'den daha fazla yardım bekliyoruz." dedi.

YTB'nin 'Türkiye Bursları' ile eğitim alan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepkilerini paylaştı
YTB'nin 'Türkiye Bursları' ile eğitim alan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepkilerini paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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YTB'nin "Türkiye Bursları" ile eğitim alan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepkilerini paylaştı - Haberler
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