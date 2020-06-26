YTB'nin "Türkçe Saati Proje Destek Programı" başvuruya açıldı
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YTB'nin "Türkçe Saati Proje Destek Programı" başvuruya açıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) yurt dışındaki çocuk ve gençlerin Türkçe becerilerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (STK) ile eğitim kurumlarının yararlanabileceği "Türkçe Saati Proje Destek...

YTB'nin
26.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:34

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) yurt dışındaki çocuk ve gençlerin Türkçe becerilerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (STK) ile eğitim kurumlarının yararlanabileceği "Türkçe Saati Proje Destek Programı"na başvurular açıldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayan okul çağındaki çocuk ve gençlerin ana dilleri olan Türkçe becerilerini arttırmak ve sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen "Türkçe Saati Proje Destek Programı"nın başladığı belirtildi.

Program kapsamında, yurt dışındaki genç kuşaklara ve Türkçe ve Türk kültürünü öğretmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren kurumlar desteklenecek.

ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda ve Avustralya'da eğitim alanında kar amacı gütmeden faaliyet yürüten STK ve eğitim kurumlarının yararlanabileceği programa başvurular "http://proje.ytb.gov.tr/" adresinden online yapılacak.

Projeye son başvuru tarihi 31 Ağustos 2020 olarak belirlenirken, başvuru şartları ve proje detayları hakkındaki detaylı bilgiler ise "ytb.gov.tr/turkcesaati" adresinde yer alıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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