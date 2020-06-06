YTB'nin "Sıla Yolu Projesi" bu yıl da devam edecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YTB'nin "Sıla Yolu Projesi" bu yıl da devam edecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen vatandaşların, sınır kapılarından daha rahat geçmeleri için YTB'nin geçen yıl sınır ötesinde ve sınır kapılarında uyguladığı "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl...

YTB'nin
06.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:20

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen vatandaşların, sınır kapılarından daha rahat geçmeleri için YTB'nin geçen yıl sınır ötesinde ve sınır kapılarında uyguladığı "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl da süreceğini bildirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen vatandaşlar için güncel bilgileri ve rotaları paylaştı, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kurum tarafından geçen yıl Türkiye'ye geliş-gidişlerde ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunları gidermek için sınır ötesinde Sırbistan'daki gümrük kapılarında ve Türkiye'deki sınır kapılarında başlatılan "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl da devam edeceğini belirten Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin de göz ardı edilmeyeceğini vurguladı.

Eren, Türkiye'ye girişlerdeki nihai uygulamanın bu hafta netleşeceğine işaret ederek, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımız ve mavi kartlılar şunu bilsin, tedbiri de elden bırakmayan, kısa zamanlarında memleket hasreti gidermeye gelen 'Yurt dışı Türklerin' buradaki vaktini kısmayacak bir uygulama olacak. Bilgilendirmeler ve yol boyunca çeşitli hizmetlerimizle yine yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Kara yoluyla seyahatlerde kullanabilecekler "2 Rota"

Açıklamada, Avrupa'nın farklı ülkelerinden kara yoluyla Türkiye'ye gelerek, izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların en yoğun kullandığı güzergahların da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle transit geçişlere açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Vatandaşların Türkiye'ye kara yoluyla seyahatlerinde kullanabilecekleri "2 Rota" ise "Fransa/Belçika/Hollanda - Almanya-Avusturya-Macaristan-Sırbistan-Bulgaristan-Türkiye (Kapıkule). Fransa/Belçika/Hollanda - Almanya-Avusturya-Slovenya-Hırvatistan-Sırbistan-Bulgaristan-Türkiye (Kapıkule)." olarak belirlendi.

Kara yoluyla gelecekler için sınır uygulamaları

Açıklamada, Avrupa ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle kapatılan sınırların, kademeli olarak yeniden açıldığı hatırlatılarak, vatandaşları buralarda birtakım uygulamaların beklediği belirtildi.

Buna göre, Fransa-Almanya arasındaki geçişlerde gevşetilmiş sınır kontrolleri yapılıyor. Bu kontroller, 15 Haziran'da kaldırılacak. Geçişlerde ise herhangi bir izin, belge ve Kovid-19 testi sonucu talep edilmiyor.

Belçika-Almanya arasındaki sınır kontrolleri de 8 Haziran'a kadar devam ediyor. Buradaki geçişlerde de herhangi bir izin, belge ve virüs test sonucu istenmiyor.

Hollanda-Almanya arasındaki geçişler açık olup, dönem dönem yapılan kontrollerde seyahat nedeni soruluyor. Vatandaşlardan burada da herhangi bir izin, belge ve Kovid-19 test sonucu talep edilmiyor.

Almanya'nın komşu ülkeleri Danimarka, Avusturya, Hollanda, İsviçre ve Fransa ile mayısta gevşetilen geçiş kontrolleri, 15 Haziran'da tamamen kaldırılacak.

Bakanlar Kurulunca 2 Haziran'da alınan karar doğrultusunda, 26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein'a yönelik seyahat uyarıları da kaldırılmış bulunuyor.

Bu ülkelerin yanında Lüksemburg'dan geçecek vatandaşlar için de herhangi bir sınır kontrolü istenmiyor.

Almanya-Avusturya arasındaki geçişlerde gevşetilmiş sınır kontrolleri yapılırken, bu kontroller 15 Haziran'da kaldırılacak. Buradaki geçişlerde de herhangi bir izin, belge ve Kovid-19 test sonucu talep edilmiyor.

Avusturya-Macaristan arasındaki geçişlere ise belirli saatlerde izin veriliyor. Hegyeshalom (Avusturya), Rajka (Slovakya) ve Tornyiszentmiklós (Slovenya) sınır kapılarından her gün 20.00-12.00'de geçiş yapılıyor.

Transit geçiş sırasında en kısa sürede Macaristan sınırlarının terk edilmesi istenirken, belirlenmiş rotada seyahat edilmesi zorunlu tutuluyor.

Mazeret belirtilen hallerde ise belirlenmiş benzin istasyonları ve dinlenme tesislerinde durulması mümkün oluyor. Bu kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Buradaki geçişlerde de herhangi bir izin, belge ve Kovid-19 test sonucu talep edilmiyor.

Avusturya-Slovenya arasında geçişler de açık, Türk vatandaşlarına aynı günde ülkenin terk edilmesi şartıyla transit geçiş izni veriliyor.

Slovenya-Hırvatistan arasında da geçişler açık, geçişlerde herhangi bir izin, belge ve Kovid-19 test sonucu istenmiyor.

Macaristan-Sırbistan arasında da geçişler açık ve olup belge, izin ve Kovid-19 test sonucu talep edilmiyor.

Transit geçiş sırasında en kısa sürede Sırbistan sınırlarının terk edilmesi istenirken, zorunlu olması halinde belirli benzin istasyonları ve dinlenme tesislerinde duraklama yapılıyor. Bu konuda sınırlarda bilgilendirici broşür dağıtılıyor.

Sırbistan-Bulgaristan arasında da geçişler açık bulunuyor. Fakat Bulgaristan'a girişte vatandaşların transit geçiş yapılacağına, Bulgaristan'daki salgın durumuyla ilgili bilgi sahibi olunduğuna ve bütün sorumluluğun üstlenildiğine dair bir belgeyi doldurmaları gerekiyor.

Vatandaşlar bu belgeye "www.ytb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Burada da vatandaşlardan herhangi bir test sonucu talep edilmiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Haber
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle...
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Haber
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya alındı
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya...
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor
Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hasan Polatkan Adnan Menderes Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Burak Özçivit Şahan Gökbakar
Spor Falcao Ali Koç Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Haziran Malatya Pütürge
Şu an buradasınız: YTB'nin "Sıla Yolu Projesi" bu yıl da devam edecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 19:20:04. #1.14#
title