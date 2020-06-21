YTB'nin "Sandıktaki Fotoğraflar" sergisi Ankara Garı'nda ziyarete açıldı
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YTB'nin "Sandıktaki Fotoğraflar" sergisi Ankara Garı'nda ziyarete açıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığının, yurt dışındaki Türk vatandaşları ve Türk soydaşlarının göç hatıraları ile hikayelerinden oluşan "Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları" sergisinin 2'ncisi Ankara Garı'nda açıldı.

YTB'nin
21.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:45

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığının, yurt dışındaki Türk vatandaşları ve Türk soydaşlarının göç hatıraları ile hikayelerinden oluşan "Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları" sergisinin 2'ncisi Ankara Garı'nda açıldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın dünya çapında düzenlediği yarışmada seçilen fotoğraf ve hikayelerin yer aldığı sergi, 12 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Sergi, iş gücü anlaşmaları çerçevesinde, hiç görmedikleri ülkelere giden vatandaşların ve büyük acılar çekmiş sürgün mağduru soydaşların unutamadıkları hatıralarından oluşuyor.

Ziyaretçiler, yıllarca kilitli sandıklarda ve tozlu raflarda bekleyen ve sergiyle gün yüzüne çıkarılan fotoğrafları ve nostaljik objeleri görebilecek.

Sergide, 41 fotoğrafın yanı sıra tahta bavul, radyo ve şapka gibi eşyalar da yer alıyor.

Göç hatıraları kitap oldu

YTB ayrıca, yoğun ilgi gören göç fotoğraflarını da "Sandıktaki Fotoğraflar" adıyla kitap haline getirdi.

Gurbet ile göç yolculuklarının yer aldığı fotoğrafların hikayeleri, 90 sayfalık "Sandıktaki Fotoğraflar" adlı kitapta toplandı.

Kaynak: AA

Manşet

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