YTB'nin Bosna Hersek'te düzenlenecek "İnsan Hakları Eğitim Programı'na" başvurular başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yurt dışındaki Türk üniversite öğrencileri ve genç hukukçular için Bosna Hersek'te düzenleyeceği "İnsan Hakları Eğitim Programı'na" başvurular başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yurt dışındaki Türk üniversite öğrencileri ve genç hukukçular için Bosna Hersek'te düzenleyeceği "İnsan Hakları Eğitim Programı'na" başvurular başladı.

YTB'den alınan bilgiye göre, 9-16 Haziran'da düzenlenecek programa yurt dışında lise eğitimini tamamlamış olan ve yurt dışında ikamet eden 35 yaş ve altı Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi üniversite öğrencileri ile mezun hukukçular katılabilecek.

Katılımcılar, programın ilk iki gününde Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenecek Barış Yürüyüşü'nde (Marş Mira) ve "Srebrenitsa Şehitlerinin" defin merasiminde yer alacak.

Programın üçüncü günü başlayacak ve 3 gün sürecek eğitim programında katılımcılar, insan hakları, nefret suçları, ayrımcılık, İslam karşıtlığı, Bosna'daki soykırım ve insanlığa karşı suçlar, insan haklarının uluslararası koruma mekanizmaları gibi konularda akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri ve alanında uzman hukukçulardan eğitim alacak.

Katılımcılar, programın son iki gününde ise Saraybosna ve Mostar şehirlerinde kültürel geziler ve doğa turlarına iştirak edecek.

Katılım ücretinin 200 avro (1946 Türk Lirası) olduğu programda yemek dahil konaklama, transfer (gidiş-dönüş uçak bileti ve program içi transferler) ve program kapsamında planlanan her türlü faaliyete iştirak ücretleri YTB tarafından üstlenilecek.

Eğitim programına ABD, İngiltere, İsveç, Almanya, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Finlandiya, İtalya, Avustralya, Fransa, Norveç, Belçika, Hollanda, Kanada'dan hukuk, iletişim bilimleri, psikoloji, siyaset bilimi, eğitim bilimleri, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, medya bilimleri, felsefe, filoloji, teoloji, işletme ve diğer sosyal bilimler bölümlerinde okuyanlar başvurabilecek.

Detayları "ihep@ytb.gov.tr" adresinde yer alan programa "ytb.gov.tr" adresindeki başvuru formu doldurulup başvuru sayfasına Türkçe niyet mektubu iletilmek suretiyle 2 Mayıs'a kadar müracaat edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik