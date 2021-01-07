YTB'nin "2021 Türkiye Bursları"na başvurular 10 Ocak'ta başlıyor
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YTB'nin "2021 Türkiye Bursları"na başvurular 10 Ocak'ta başlıyor

07.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:04
YTB'nin

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları"na başvurular 10 Ocak'ta başlayacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları"na başvurular 10 Ocak'ta başlayacak.

Türkiye Bursları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dünyanın en kapsamlı burs programı kabul edilen "Türkiye Bursları" 2021 yılı başvurularının, 10 Ocak-20 Şubat'ta yapılabileceği duyuruldu.

Yüzlerce ülkeden öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinin kapılarını açan burslara, "www.turkiyeburslari.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.

Programa, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylar başvuru yapabilecek.

Türkiye Bursları, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde tam zamanlı veya kısa süreli bir program sürdürmeleri için seçkin öğrencilere verilen, devlet tarafından finanse edilen, rekabetçi bir burs programı olarak biliniyor.

Türkiye Bursları, ülkeler arasında iş birliğini ve toplumlar arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi taahhüt eden geleceğin liderlerinin yer aldığı bir ağ oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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