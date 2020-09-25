YTB'nin 2020 "Türkiye Bursları" başvuruları sonuçları açıklandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), yürütülen ve uluslar arası öğrencilere Türkiye'de yükseköğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları" programı başvuru sonuçları açıklandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), yürütülen ve uluslar arası öğrencilere Türkiye'de yükseköğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları" programı başvuru sonuçları açıklandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, 2020'de "Türkiye Bursları" kapsamında 172 ülkeden alınan yaklaşık 156 bin başvuruya ait değerlendirme sürecinin Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan uyruklu adaylar dışında tamamlandığı, olumlu ve olumsuz sonuçların ise e-posta aracılığıyla adaylara gönderilmeye başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, burslandırılmaya hak kazanan adaylar Türkiye Bursları ailesine katılımlarından dolayı tebrik edilirken, diğer adaylara da Türkiye Burslarına olan ilgilerinden dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, 2020 Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yeni tip koronavirüs salgınının, dünya genelinde bugün hala hissedilen birçok olumsuz sonuca yol açtığı ve salgından kaynaklı öngörülemeyen tüm aksaklıklara rağmen 2020 yılı Türkiye Bursları çalışmalarının büyük bir özveri ve dikkatle her bir başvuru tüm detaylarıyla incelendiği belirtildi.

10 Ocak-20 Şubat tarihlerinde alınan başvuruların ilk olarak, akademik birikim, kişisel yeterlilikler, akademik ilgi alanları, kariyer hedefleri, tercihlerinin tutarlığı, niyet mektubunun içeriği-anlaşılırlığı ve sosyal faaliyet tecrübeleri gibi bir dizi kriter üzerinden dikkatlice incelendiği vurgulanan açıklamada, birinci değerlendirme aşamasında başarılı bulunan adayların başvurularının, salgının dünya ölçeğindeki seyri de dikkate alınarak ikinci değerlendirme aşamasında daha detaylı bir şekilde yeniden incelendiği aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 koşulları dolayısıyla mülakat sürecinin kısıtlı sayıda adayın katılımıyla yürütüldüğü ve değerlendirme işlemleri devam eden Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan uyruklu adaylarının başvuru sonuçlarının ise işlemlerin tamamlanması sonrasında ileri günlerde duyurulacağı kaydedildi.

YTB Başkanı Abdullah Eren de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merakla beklenen gün geldi. Türkiye Bursları 2020 başvuru sonuçları açıklandı! Hayırlı olsun inşallah. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Elhamdulillah her yıl dünyanın dört bir tarafından aldığımız başvuru sayısı rekor kırıyor. İlgi gösteren herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz