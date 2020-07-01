YTB memleket yoluna çıkan vatandaşları Sırbistan'da karşılıyor
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YTB memleket yoluna çıkan vatandaşları Sırbistan'da karşılıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek için yola çıkan vatandaşları Sırbistan sınır kapılarında karşılıyor.

YTB memleket yoluna çıkan vatandaşları Sırbistan'da karşılıyor
01.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:55

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek için yola çıkan vatandaşları Sırbistan sınır kapılarında karşılıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte izinlerini ana vatanlarında sevdikleriyle geçirmek isteyen yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye olan yolculukları başladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da karayolu ile memleketlerine doğru yola çıkan vatandaşları sınır kapılarında karşılayarak hem sorunlarına çözüm üretiyor hem de danışmanlık hizmeti veriyor. YTB ile Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları iş birliğinde geçen yıl başlatılan sınır ötesi karşılama faaliyetleri kapsamında Türk polisi ve Türkçe-Sırpça bilen YTB personeli, Sırbistan'ın Bartovci, Horgos ve Gradina sınır kapılarında vatandaşlara yardımcı olmak için bekliyor. YTB görevlileri ve Türk polisi, memleket yolundaki vatandaşların gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra seyahat güvenliği için çeşitli uyarı ve hatırlatmalarda da bulunuyor. YTB tarafından oluşturulan "+90 530 257 25 99" nolu canlı WhatsApp hattı sayesinde de vatandaşlar 7/24 sorularına cevap buluyor.

YTB, bu yıl yurt dışındaki vatandaşların yolculuklarının rahat geçmesi için hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların hem güncel transit rotalara hem de yolculuk süresince ihtiyaç duyacağı bilgilere daha kolay ulaşması için "Memleket Yolu" web sitesi (memleketyolu.com) hazırlandı. Vatandaşlar web sitesi sayesinde Türkiye'deki iş ve işlemleri hakkında güncel bilgilere de erişebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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