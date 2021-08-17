YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu
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YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu

YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye seyahati sonrası yaşadıkları ülkelere dönen vatandaşlar için Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme alanları ve çocuklar için oyun parkurları kurdu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye seyahati sonrası yaşadıkları ülkelere dönen vatandaşlar için Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme alanları ve çocuklar için oyun parkurları kurdu.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye gelişlerde Sırbistan'daki sınır kapılarında yapılan karşılama faaliyetlerinin benzeri, dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda da uygulanıyor.

Vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayan YTB ekipleri, Kapıkule'de dinlenme ve oyun alanları oluşturdu. Yoğunluk anlarında rahatça bekleme imkanı sunan dinlenme alanlarında vatandaşlara çay, kahve ve su gibi ikramlar da yapılıyor.

Alanda ayrıca sinema salonu, langırt, masa tenisi, satranç ve penaltı atışı gibi genç ve çocuklara yönelik oyun ve aktivite alanları da yer alıyor.

YTB yayınlarının da bulunduğu sınır kapısında çocuklara için TRT Çocuk Özel sayısı da dağıtılıyor.

YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu
YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu
YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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