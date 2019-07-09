YTB ile ORSAM'dan "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Ortadoğu Araştımaları Merkezi (ORSAM) işbirliğinde Ankara'da "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması" gerçekleşti.

YTB ve ORSAM işbirliğinde "Göç ve Diaspora" temalı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Forumu düzenlendi. Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, göç konusunun kendi içerisinde çok derin ve nitelikli bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Türkiye tarih boyunca hem göç alan hem de göç veren bir ülke olarak özellikle dünyaya dağılmış 6 milyon vatandaşıyla bulundukları ülkelere katkı veren bir konumda. Bugün sadece Almanya'da 3 buçuk milyonu aşkın vatandaşımız Avrupa'nın istihdamına, ekonomisine ve sosyo-kültürel yapısına son derece önemli katkılar veriyorlar. Sadece Almanya'daki vatandaşlarımızın açtığı işletmelerde 100 binlerce Avrupalı istihdam ediliyor ve bu işletmelerde yıllık 100 milyon euro civarında ciro elde ediliyor. Bu göç olgusunun ve göçten diasporaya geçişin ne kadar önemli bir bileşen olduğunun hepimiz tarafından fark edilmesine vesile oluyor" şeklinde konuştu.

"100 yıl geçmesine rağmen Arap halkları kendi kaderlerine kendileri karar veremiyorlar"

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin 100 yıl önce işgal edildiğini ve hala tam bağımsızlığını kazanamadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Son, Osmanlı Parlamentosu 1920'de dünyaya yaptığı deklarasyondaki, biz buna Misak-ı Milli diyoruz. Osmanlı'dan koparılan Arap topraklarının kaderini Arap hakları kendileri belirleyecek. Ama maalesef 100 yıl geçmesine rağmen Arap halkları kendi kaderlerine kendileri karar veremiyorlar. Bölgedeki parçalanmışlık, dış müdahaleler, krizler ve savaşlar bölge halklarını huzura kavuşturmadı. Siyasi bağımsızlık ekonomik bağımsızlığı getirmediği için halklar hala ciddi sıkıntı çekiyorlar. 2. Dünya Savaşı'ndaki soğuk savaş ortamında Arap dünyasının problemleri gölgede kaldı. Birçok bölgede halktan kopuk yönetimler, parayı gençlere ve istihdama kullanmadı, kullanamadı. Dolayısıyla yoksulluk, cehalet, baskı gibi sorunlar bitmedi."

"Etkilerinden hiçbir ülkenin ayrı kalamadığı göç hareketliliği, Türkiye'nin de son zamanlarda başlıca gündemlerinden birini oluşturmaktadır"

İnsanlık tarihi boyunca var olan göç olgusunun günümüzde yeniden hayati bir noktaya geldiğini belirten YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, "Etkilerinden hiçbir ülkenin ayrı kalamadığı göç hareketliliği, Türkiye'nin de son zamanlarda başlıca gündemlerinden birini oluşturmaktadır. 20'inci yüzyılın ikinci yarısında ağırlıklı olarak göç veren, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde ise göç alan sıfatlarına sahip Türkiye'nin bu alanda bu alanda edindiği tecrübe ve gösterdiği fedakarlıklar konu hakkında alınacak karar ve yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin de söz sahibi olduğunu göstermektedir. YTB olarak yurt dışındaki vatandaşların selameti için talep ettiği hususları ülkemizin içinde misafir ediyor olduğu göçmenlere yönelik politikalardan edindiği tecrübeler neticesinde tasarlamaktadır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika tarih boyunca kendine yönelik insan hareketlerinin sıkça yaşandığı bir coğrafya olmakla birlikte bugün ismi daha çok zorunlu göç ve buna bağlı olan hadiselerle birlikte anılmaktadır. Şuan dünyadaki göçmenlerin çoğunluğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika kökenlidir. Günümüz göç hareketliliği içinde yaşadığımız çağın politik, hukuki ve kavramsal sistemlerini değiştirebilecek neticelere gebedir" ifadelerini kullandı.

Foruma Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus'un yanı sıra farklı ülkelerden gelen birçok akademisyen ve öğrenci de katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA