YTB ile AA iş birliğinde Türkiye mezunlarına yönelik "Medya Akademileri" eğitimleri verilecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde medya, iletişim, basın-yayın, gazetecilik ve sosyal medyada iletişim konularıyla ilgilenen Türkiye mezunlarına yönelik "Medya Akademileri" eğitim serisi düzenlenecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde medya, iletişim, basın-yayın, gazetecilik ve sosyal medyada iletişim konularıyla ilgilenen Türkiye mezunlarına yönelik "Medya Akademileri" eğitim serisi düzenlenecek.

YTB'den edinilen bilgiye göre, Başkanlık ile AA iş birliğinde, Türkiye mezunlarına yönelik medya eğitimleri serisinin ilk basamağını, "Yeni Nesil Medya Eğitimi" oluşturacak.

Çevrim içi olarak 15-19 Mart'ta düzenlenecek eğitim sonunda katılan Türkiye mezunlarına sertifika verilecek.

Türkiye mezunlarına yönelik düzenlenecek "Yeni Nesil Medya Eğitimi"nin birincisi için başvurular, "https://basvuru.ytb.gov.tr/" internet adresinden 25 Ocak-17 Şubat'ta yapılabilecek.

Türkiye mezunlarına yönelik medya eğitimleri serisinin ikinci basamağı olarak Yeni Nesil Medya Eğitimine katılan Türkiye mezunlarına, AA'nın, Diplomasi Muhabirliği Eğitimi, Ekonomi-Finans Muhabirliği Eğitimi, Enerji Muhabirliği Eğitimi, Savunma Muhabirliği Eğitimi, İnsani Yardım Haberciliği Eğitimi ile Veri Gazeteciliği Eğitimleri gibi farklı medya alanlarında uzmanlaşma eğitimleri sunulacak.

Öte yandan eğitim programlarının dili, Türkçe olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci