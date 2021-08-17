YTB dönüş yolunda olan yurt dışındaki vatandaşlarına da hizmet ediyor

İzin ve tatil dönemlerini ana vatanları Türkiye'de geçirip yaşadıkları ülkelere dönüş yoluna geçen vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) uğurluyor.

İzin ve tatil dönemlerini ana vatanları Türkiye'de geçirip yaşadıkları ülkelere dönüş yoluna geçen vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) uğurluyor.

Yaz sezonunda tatillerini ana vatanları Türkiye'de geçiren büyük çoğunluğu Avrupa'da yaşayan vatandaşların dönüş yolculukları başladı. Her yıl vatandaşların kara yolu ile olan yolculuklarının güvenli ve huzurlu geçmesi için çalışmalar yürüten YTB, bu tatil döneminde de faaliyetlerini sürdürüyor. İzin dönemlerinin başlarında Sırbistan Sınır kapılarından, Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar birçok karşılama etkinliğine imza atarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan YTB, dönüş yolunda da vatandaşlara birçok hizmet sunuyor. İzinlerini memleketlerinde geçirerek bir nebze olsun hasret gideren vatandaşları dönüş yolunda geldikleri ülkelere yine YTB personeli uğurluyor.

Yolcular için oyun alanları kuruluyor

Sınır kapılarında yaşanan zorluklar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda YTB, bu yıl dinlenme ve oyun sahalarını içeren geniş bir alan hazırladı. Hazırlanan alanda Türkiye'nin dört bir yanından yaşadıkları ülkelere yolculuğa çıkan vatandaşların Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk durumlarında rahatça bekleyebilecekleri dinlenme bölümleri bulunuyor. Vatandaşların hizmetine sunulan stantlarda ise çay, kahve ve su ikram ediliyor. Alanda oluşturulan sinema salonu, langırt, masa tenisi, satranç ve penaltı atışı gibi aktivitelerde de genç ve çocuk yaştaki vatandaşlar oldukça eğleniyor. Bunların yanında ise YTB çalışmalarının bulunduğu YTB Yayınları ve minikler için hazırlanan TRT Çocuk Özel sayısı dağıtılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı