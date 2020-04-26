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yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Koronavirüs, Güncel, Haber

YTB desteğiyle yurt dışında korona virüs ile mücadele

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile yurt dışındaki vatandaşlar ve STK'lar aracılıyla ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılarak sağlık çalışanları için maske ve önlük üretimi gerçekleştiriliyor.

26.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:47
YTB desteğiyle yurt dışında korona virüs ile mücadele

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile yurt dışındaki vatandaşlar ve STK'lar aracılıyla ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılarak sağlık çalışanları için maske ve önlük üretimi gerçekleştiriliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında, dünyanın dört bir yanında Türk vatandaşları ve onların kurmuş olduğu STK'lar aracılıyla yeni korona virüs (Covid-19) salgınına karşı çalışmalar devam ediyor. Yurt dışındaki vatandaşların korona virüs salgınına karşı ülkelerinde yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalar desteklenerek ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor. Türk STK'lar tarafından üretilen maske ve önlükler ise faaliyet gösterilen ülkedeki hastanelere bağışlanıyor.

Sağlık çalışanlarına maske ve önlük bağışları

YTB tarafından başlatılan destek programı çerçevesinde, Fransa'da faaliyet yürüten Colmar DİTİB Derneği'nin yürüttüğü dayanışma kapsamında, dernek gönüllüleri çevre hastanelerdeki personeller için sosyal mesafeye dikkat ederek maske ve önlük üretimini sürdürüyor. Tamamlanan ilk parti Mulhouse Hastanesi'ne bağışlanacak.

Huzur evleri, yerel polis ve itfaiyelere ikramlar

Colmar DİTİB Derneği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki huzur evleri ve salgın nedeniyle yoğun çalışan yerel polis ile itfaiye çalışanlarına da çeşitli hizmetler sunuluyor. Bu çerçevede, Bergheim'daki Les Proximelles Huzurevindeki yaşlı vatandaşlara moral vermek için ikramlarda bulunuldu. Bölgedeki görevleri başında yoğun çalışan yerel polis ve itfaiye erlerinin çalışmalarını hafifletmek için ise pizza dağıtımı gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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