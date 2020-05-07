YTB desteğiyle İngiltere'de yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılıyor
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YTB desteğiyle İngiltere'de yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılıyor

YTB desteğiyle İngiltere'de yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılıyor
07.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:44

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ve İngiltere'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ve İngiltere'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediliyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınla mücadele çerçevesinde başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) UK ve İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği ile ortak çalışma yürütüldü.

Buna göre, YTB desteğiyle ülke genelinde ihtiyaç sahipleri için hazırlanan bin adet yardım kolisinin dağıtımına başlandı. Gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler ramazan boyunca evden çıkamayan yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere yardıma muhtaç ailelere ulaştırılacak.

Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı

YTB'nin başlattığı programla, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılarak salgından dolayı hijyen ve gıda malzemelerine ulaşamayan vatandaşların talepleri karşılanıyor.

Bu kapsamda ayrıca dernekler YTB desteğiyle bünyelerinde kurdukları atölyelerde maske ve önlük üretimi yapıyor. Hazırlanan maske ve önlükler ise bölgede bulunan huzurevleri ile hastanelere bağışlanıyor.

Salgın dolayısıyla yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına moral vermek için ziyaretlerde bulunuluyor ve kendilerine çeşitli hediyeler de takdim ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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