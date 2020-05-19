YTB desteğiyle Hollanda'da Türk STK'ler engelli vatandaşların yüzünü güldürüyor
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YTB desteğiyle Hollanda'da Türk STK'ler engelli vatandaşların yüzünü güldürüyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Hollanda'da Türk sivil toplum kuruluşları (STK) engelli vatandaşlara gıda kolileri ve hediyeler dağıttı.

YTB desteğiyle Hollanda'da Türk STK'ler engelli vatandaşların yüzünü güldürüyor
19.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:40

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Hollanda'da Türk sivil toplum kuruluşları (STK) engelli vatandaşlara gıda kolileri ve hediyeler dağıttı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, "Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Programı"yla yurt dışındaki vatandaşların ve onların kurduğu STK'lerin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı yardım kampanyalarını destekleyerek vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Destek programı kapsamında, ihtiyaç sahipleri için gıda kolileri hazırlanarak maske üretimi yapılıyor. Faaliyet gösterdikleri ülkelerde yardıma muhtaç ailelere ulaşan Türk STK'ler, ihtiyaçları karşılayarak ürettikleri maskeleri bölgedeki sağlık kuruluşları ve belediyelere bağışlıyor.

Yardım faaliyetleri çerçevesinde salgından dolayı evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara verilen desteğin yanı sıra sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine de moral amaçlı ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, engelli vatandaşlar da ziyaret edilerek hem ihtiyaçları karşılanıyor hem de hediyeler takdim ediliyor.

Bakımevlerindeki yaşlı vatandaşlara moral ziyareti düzenleniyor

Hollanda da faaliyet gösteren Beyazay Derneği de destek programı kapsamında örnek bir çalışmaya imza atıyor. YTB desteğiyle engelli vatandaşları ziyaret eden dernek üyeleri, hazırlanan gıda kolilerinden ve hediyelerden vatandaşlara sunarak yüzleri güldürdü. Dernek aynı zamanda bölgedeki yardıma muhtaç ailelerin de ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Amsterdam Hacı Bayram Osdorp Cami de YTB desteğiyle bu ülkede yardım faaliyetleri yürüten dernekler arasında yer alıyor.

Ramazan ayında Amsterdam ve çevresinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran dernek üyeleri, bakımevlerindeki yaşlı vatandaşlara da moral ziyareti düzenleyerek destek oluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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