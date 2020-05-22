YTB Desteğiyle Almanya'da yaşayan gençlerden dedelerine bayram hediyesi
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YTB Desteğiyle Almanya'da yaşayan gençlerden dedelerine bayram hediyesi

YTB Desteğiyle Almanya'da yaşayan gençlerden dedelerine bayram hediyesi Almanya'da yaşayan gençlerden dedelerine bayram hediyesi Almanya'da yaşayan gençler YTB'nin desteğiyle ülkeye ilk göç eden birinci nesilden dedelerini ziyaret ederek yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla hediyeler takdim etti.

22.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:35

YTB Desteğiyle Almanya'da yaşayan gençlerden dedelerine bayram hediyesi

Almanya'da yaşayan gençlerden dedelerine bayram hediyesi

ANKARA - Almanya'da yaşayan gençler YTB'nin desteğiyle ülkeye ilk göç eden birinci nesilden dedelerini ziyaret ederek yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla hediyeler takdim etti. Ziyaretten dolayı duygu dolu anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan ilk nesilden vatandaşlar ise hem gençlere dua etti hem de çalışmalarında başarılar diledi.

Almanya'nın Ludwigsburg şehrinde Türk sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüten gençlerin bir araya gelerek oluşturdukları platform örnek davranışa imza attı. İşçi gücü anlaşmaları çerçevesinde Almanya'ya ilk giden birinci nesilden dedelerini unutmayan gençler, koronavirüs salgını sürecinde hatırlarını sormak ve ihtiyaçlarını karşılamak için ziyaretler gerçekleştirdi. Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla da hediyeler takdim eden gençler, geçmişte Almanya'da yaptıkları çalışmalar için de ilk nesilden vatandaşlara teşekkür etti. Karşılarında gençleri gören yaşlı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı. Almanya'da ilk göç ettikleri günleri, yaptıkları dernek faaliyetlerini ve cami inşaatlarındaki çalışmaları anlatan ilk nesilden vatandalar ise gençlere dualar ederek çalışmalarında başarılar diledi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" çerçevesinde gençlerin oluştuğu platforma destek sağladı.

YTB tarafından başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" ile yurt dışında salgına karşı gönüllü faaliyet yürüten vatandaşlar ve onların kurmuş oldukları STK'lara desteklerde bulunuluyor.

YTB Desteğiyle Almanya'da yaşayan gençlerden dedelerine bayram hediyesi

Kaynak: İHA

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