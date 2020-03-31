YTB'den yurt dışındaki vatandaşlara videolu "evde kalın" çağrısı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), video hazırlayarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bulundukları ülkelerde evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), video hazırlayarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bulundukları ülkelerde evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

YTB'den edinilen bilgiye göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgilendirildiği video, Başkanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

"Evde Kal Hayatta Kal" sloganıyla hazırlanan videoda, yurt dışında yaşayan vatandaşların alacakları basit tedbirlerle Kovid-19 salgınından korunabileceklerine dikkat çekiliyor.

Vatandaşlara bulundukları ülkelerdeki resmi uyarılara titizlikle riayet etmeleri, zorunlu haller dışında evden çıkmamaları, kalabalık ortamlardan uzak durmaları çağrısının yer aldığı videoda, ileri yaştaki vatandaşların evde kalmasının hayati önem taşıdığı da vurgulanıyor.

Videoda, yurt dışındaki vatandaşlara, sosyal mesafe ve tüm hijyen kurallarına dikkat etmeleri, hasta yoğunluğu nedeniyle zorunlu kalmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmemeleri ve sağlık için sadece resmi açıklamaları takip etmeleri de tavsiye ediliyor.

Kaynak: AA