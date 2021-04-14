YTB'den yurt dışındaki minikler için "Benim Bayramım" yarışması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan miniklere yönelik düzenlediği "Benim Bayramım" yarışmasıyla çocukların Ramazan ayını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlamasını hedefliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan miniklere yönelik düzenlediği "Benim Bayramım" yarışmasıyla çocukların Ramazan ayını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlamasını hedefliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan 4-14 yaş arası Türk çocuklarına yönelik kompozisyon, şiir, öykü, resim ve dijital resim kategorilerinde Ramazan ayı veya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı "Benim Bayramım" yarışması düzenliyor. Yarışmada, "Bayramlar senin için ne ifade ediyor?", "Bayramlar sana hangi duyguları yaşatıyor?", "Bayramlar sana neyi anımsatıyor?", "Bayramlar bulunduğun şehirde Ramazan ayı ve 23 Nisan Çocuk Bayramı çocukların hayatını nasıl etkiliyor?" soruları farklı kategorilerde cevap bulacak. Her kategoride başvuranlar tarafından gönderilen sadece bir çalışma değerlendirmeye tabi tutulacak. Kompozisyon, öykü ya da şiir başvuruları, yarışma temasına uygun olarak 750 kelimeyi geçmeyecek şekilde dijital olsun olmasın değerlendirmeye alınacak.

Temel katılım kriterlerini karşıladığı değerlendirilen çalışmalar arasından dereceye girmeye hak kazananlar, YTB bünyesinde bu yarışmaya özgü olarak kurulmuş 5 kişilik müstakil bir seçici kurul tarafından belirlenecek. Ödül kazanan tüm katılımcılara başvuru sırasında ibraz ettikleri e-posta adresi veya telefon numarası yoluyla bilgilendirme yapılacak. Yarışmada başarılı bulunan adaylar, YTB Çocuk Akademisi hediye paketi ile ödüllendirilecek.

YTB Çocuk Akademisi hediye paketi iki oyun ve iki kitaptan oluşan bir eğitim seti ile çocukları bilim ve doğa yolculuğuna çıkaran materyallerden oluşuyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 23 Nisan olarak belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı