YTB'den yurt dışındaki iletişimciler için "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yurt dışında yaşayan geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla ödüllü "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması düzenleyecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yurt dışında yaşayan geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla ödüllü "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması düzenleyecek.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, Türk diasporasında medya alanında ortaya konulan özgün ve nitelikli çalışmaları teşvik etmek ve geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması gerçekleştirilecek.

İlki geçen yıl düzenlenen, "Kısa Film", "Senaryo", "Fotoğraf", "Araştırmacı Gazetecilik" ve "Yeni Medya" olmak üzere 5 kategoride yeteneklerin keşfedileceği yarışmaya 7 Haziran'dan itibaren başvuru yapılabilecek.

Yarışmaya 15-40 yaş arası tüm Türk vatandaşları ve mavi kartlı kişiler, detayları şartnamede belirtilen belgelerle en geç 30 Eylül'e kadar "turkdiasporasimedyaodulleri.com/başvuru" adresinden başvurabilecek.

Yarışma sonunda tüm kategorilerde ilk 10'a giren 50 adaya, detayları daha sonra bildirilecek "Türk Diasporası Medya Akademisi"ne ücretsiz katılım imkanı sunulacak.

Birincilik ödülü 5 bin avro

Yarışmada birincilik ödülü, kısa film kategorisi için 5 bin avro, senaryo, yeni medya ve araştırmacı gazetecilik kategorileri için 2 bin 500 avro, fotoğraf kategorisi içinse 1000 avro olarak belirlendi.

Türk Diasporası Medya Ödülleri'ne dair tüm detaylar ise "turkdiasporasimedyaodulleri.com" web sitesinden ve "@tdmedyaodulleri" adıyla tüm sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz