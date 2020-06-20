YTB'den yurt dışında yaşayan vatandaşlar için "Memleket Yolu" web sitesi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından ana vatanları Türkiye'ye doğru yola çıkan yurt dışında yaşayan vatandaşlar için hazırlanan "Memleket Yolu" web sitesi yayın hayatına girdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından ana vatanları Türkiye'ye doğru yola çıkan yurt dışında yaşayan vatandaşlar için hazırlanan "Memleket Yolu" web sitesi yayın hayatına girdi. Güncel yol güzergahlarına ve seyahat kurallarına ilişkin önemli bilgilerin paylaşıldığı sitede, vatandaşların sorunlarına anında çözüm üretmek canlı Whatsapp hattı da bulunuyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye olan yolculukları başladı. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlar, her yıl olduğu gibi kara yolu ile memleketlerine doğru yollara düştü. Sınır ötesinde ve sınır kapılarında uyguladığı projelerle vatandaşların yolculuklarını rahatlatan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), hem pandemi sürecinde uygulamaya koyulan tedbirlere hem de güncel transit rotalara vatandaşların daha kolay ulaşması için "Memleket Yolu" isimli bir web sitesini hazırlayarak yayın hayatına soktu.

Memleket Yolu web sitesinde; Türkiye'ye gerçekleştirilen seyahatlerde dikkat edilmesi gereken kurallardan, sınır kapılarında istenilen belgelere, güncel yol durumlarından, salgın sürecine ilişkin bilgilere kadar vatandaşların ihtiyaç duyacağı birçok veri yer alıyor. Ayrıca, yolculuklarında herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşların problemlerine çözüm üretmek için web sitesi üzerinden canlı Whatsapp destek hattı da kuruldu. Bu sayede vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarına çözüm önerileri sunulacak. Bunun yanında, hazırlanan web sitesi sayesinde vatandalar anlık olarak sınır kapılarındaki yoğunlukları da takip edebilecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için güncel duyuruların da paylaşıldığı sitede; pasaport, gümrük, ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik, Mavi Kart, vergi, askerlik, eğitim ve nüfus işlemleri gibi birçok konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı "YTB Cep Rehberi" de vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yurt dışındaki vatandaşlar için yol gösterici niteliği taşıyan "Memleket Yolu" web sitesine "https://memleketyolu.ytb.gov.tr/" adresinden ulaşılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA