YTB'den yurt dışında yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik 'İnsan Hakları Online Eğitim Programı'

YTB, 9 ülkeden üniversite öğrencilerine yönelik çevrim içi olarak "İnsan Hakları Eğitim Programı" gerçekleştirdi.

YTB, 9 ülkeden üniversite öğrencilerine yönelik çevrim içi olarak "İnsan Hakları Eğitim Programı" gerçekleştirdi.

Yurt dışında yaşayan ve sayıları 7 milyona ulaşan vatandaşlar için önemli çalışmalara imza atan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 9 ülkeden üniversiteli gençlere yönelik online olarak "İnsan Hakları Eğitim Programı" düzenledi. Bu yıl 5'incisi düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programında alanında uzman akademisyenler ve kamu kurum temsilcileri, insan hakları felsefesi ve temel kavramlara yönelik sunumlar yaptı. Eğitimlerde ayrıca katılımcılar, yurt dışında yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarında artan bir sorun haline gelen İslam karşıtlığı, ırkçılık, nefret söylemi, nefret suçları, eğitim, istihdam ve toplumsal hayatta ayrımcılık gibi konuları insan hakları temelinde inceleme fırsatı buldu. Katılımcılara uluslararası kuruluşların çalışma alanları ve özellikle insan haklarını koruma mekanizmaları da aktarıldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla gerçekleştirilen kapanış oturumunda, katılımcılar YTB'nin her zaman kendilerinin yanında olması ve YTB'nin organize etmiş olduğu eğitimlerle yeni perspektifler edinme imkanı bulmalarından dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kapanış toplantısında konuşan YTB Başkanı Eren, başkanlık olarak insan hakları eğitimlerini önemli bulduklarını, insan hakları alanında gençlerin farkındalığının ve ilgilerinin yüksek olmasından dolayı da memnuniyet duyduklarını belirtti. Eren, bu tür programlara katılan yurt dışındaki gençlerin Türkiye ile bağlarını güçlü tutukları için ayrıca mutlu olduğunu ve gençlere YTB'nin faaliyetlerini aktif bir şekilde takip ederek katılmalarını önerdi. Son olarak tüm katılımcılara ve eğitimcilere teşekkürlerini ileten Eren, insan hakları savunuculuğu başta olmak üzere birçok konuda diasporada öncü bireyler yetişeceğine dair inancının sonsuz ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı