YTB'den yurt dışında yaşayan gençlere "Senaryo Okulu" eğitimi verilecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), sinemacılık alanında çalışmalar yürüten ve bu alana ilgi duyan yurt dışındaki gençlere yönelik "Senaryo Okulu" programı başlatıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun yurt dışında ikamet eden ve sinemacılık alanına ilgi duyan genç vatandaşlara yönelik Fransa'nın Strazburg kentinde 4 günlük "Senaryo Okulu" programı düzenleyeceği belirtildi.

Açıklamada, kentte 22-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek programdaki derslerde, temel senaryo eğitimleri ile senaryo yazma pratiğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, film, belgesel, kısa film ve benzeri alanlarda içerik üreterek başarılı olmayı düşünen gençlerin okula davet edildiği ifade edildi.

Son başvuru tarihi 22 Kasım

Okula başvuracakların 01 Ocak 1986 ve 01 Ocak 2003 tarihleri arasında doğmuş olması, Almanya, ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç ve İtalya ülkelerinden birinde ikamet etmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada son başvuru tarihinin 22 Kasım olduğu kaydedildi.

Adayların okula başvuru için gerekli belgeler ve programla ilgili detaylı bilgileri "https://www.ytb.gov.tr/duyurular/senaryo-okulu" adresinden öğrenebileceği aktarılan açıklamada, başvuru belgelerinin "dma@ytb.gov.tr" adresine elektronik posta göndermesi gerektiği ifade edildi.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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