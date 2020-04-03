YTB'den yurt dışında Kovid-19 karantinasındaki vatandaşlara internet konseri Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için internet üzerinden canlı konserlerine devam ediyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için internet üzerinden canlı konserlerine devam ediyor.

YTB'den edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, TSİ 19.30'da YTB'nin Youtube kanalında konser verecek.

İzleyicilerin beğenisine "GönlümEveSığar" etiketiyle sunulacak dijital konser, canlı olarak "https://youtube.com/yurtdisiturkler" linkinden takip edilebilecek.

Eve kapanan vatandaşlara moral konserleri

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB, "Dünyadaki Türkler Evinizde" sloganıyla, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler ve karantina bölgelerindekiler başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşların moral bulması için internet üzerinden müzik dinletisi sunuyor.

Almanya'daki genç yeteneklerden Mozart ödüllü Ali İnsan'la 17 Mart'ta başlayan dijital etkinliğe, 19 Mart'ta piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez, Hollanda'dan katılmıştı.

"Dombra" müziğiyle ünlenen Nogay Türk'ü Arslanbek Sultanbekov, dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ, O Ses Türkiye Yarışmacısı Melisa Yıldırım, Lübnanlı piyanist Maan Hamadeh, etnomüzikolog ve kemane sanatçısı Mehtap Demir de bu kapsamda gönüllü olarak dijital konser vermişti.

Kaynak: AA