YTB'den yurt dışında Kovid-19 karantinasındaki vatandaşlara internet konseri
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yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Kültür Sanat

YTB'den yurt dışında Kovid-19 karantinasındaki vatandaşlara internet konseri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında evlerinde vakit geçiren Türk vatandaşları için etnomüzikolog ve kemane sanatçısı Mehtap Demir'in canlı performansını YouTube kanalından yayımlayacak.

28.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:26
YTB'den yurt dışında Kovid-19 karantinasındaki vatandaşlara internet konseri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında evlerinde vakit geçiren Türk vatandaşları için etnomüzikolog ve kemane sanatçısı Mehtap Demir'in canlı performansını YouTube kanalından yayımlayacak.

YTB, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerdeki Türk vatandaşları için internet üzerinden dijital moral konserleri vermeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve YTB, salgın nedeniyle evde vakit geçiren Türk vatandaşlarını dijital yolla dünyaca ünlü sanatçılarla buluşturuyor.

Bu kapsamda YTB, "Dünyadaki Türkler Evinizde" sloganıyla internet üzerinden canlı konser programları düzenleniyor.

Etnomüzikolog ve Kemane Sanatçısı Mehtap Demir'in, TSİ 21.00'de YTB'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak konseri "https://youtube.com/yurtdisiturkler" linkinden takip edilebilecek.

Eve kapanan vatandaşlara moral

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB'nin "Dünyadaki Türkler Evinizde" sloganıyla, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler ve karantina bölgelerindekiler başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlar için moral niteliğinde müzik dinletisi sunuluyor.

Almanya'daki genç yeteneklerden Mozart ödüllü Ali İnsan'la 17 Mart'ta başlayan dijital etkinliğe, 19 Mart'ta piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez Hollanda'dan katılmıştı.

"Dombra" müziğiyle ünlenen Arslanbek Sultanbekov, dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ, O Ses Türkiye Yarışmacısı Melisa Yıldırım ve Lübnanlı Piyanist Maan Hamadeh da moral konserleri düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Manşet

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