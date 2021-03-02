YTB'den "Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" yarışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

YTB'den "Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" yarışması

02.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:40
YTB'den

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek ve bu alanındaki yetenekleri keşfetmek için "YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" yarışması düzenlediğini açıkladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek ve bu alanındaki yetenekleri keşfetmek için "YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" yarışması düzenlediğini açıkladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın yurt dışında yaşayan vatandaşların ana dil konusundaki yetkinliklerini, ifade kabiliyetlerini artırmaları ve Türkçeyi hayatlarının her alanında etkin bir şekilde kullanmaları için düzenlenen çeşitli projeler kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, her yıl düzenlenen "YTB Türkçe Ödülleri" yarışmasının, bu yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı nedeniyle 2021'i "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan etmesinin ardından bu yıl "YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" ismiyle düzenleneceği aktarıldı.

Türkçe'nin doğru, düzgün, güzel ve yaygın bir şekilde kullanılması hedefiyle farklı alanlarda ilana çıkan programın "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı"na anlam ve heyecan kattığı değerlendirilen açıklamada, program isminin, kurduğu şiir iklimi ile insana dair sevgi ve inancın remzi olan Türk şiirinin baş tacı Yunus Emre ile şereflendirdiği ve 2021 yılında "YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" ismi ile ilana çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, yarışmanın öykü, şiir, deneme ve kitap desteği olmak üzere 4 ayrı kategori altında düzenlenecek olup her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacağı kaydedildi.

Seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri arasında Türkçe'nin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi ve imla kurallarına uygunluk, başvuru yapılan kategorinin şekli ve teknik özelliklerine asgari düzeyde uygunluk, özgünlük ile üslup olacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyat üretimini artırması, zenginleştirmesi ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırmasının da değerlendirme açısından önem taşıdığına dikkati çekildi.

Ödüller

Açıklamada, öykü, şiir ve deneme kategorisinde dereceye giren adaylara, birincilik ödülü olarak 20 bin lira, ikincilik ödülü olarak 15 bin lira, üçüncülük ödülü olarak ise 10 bin lira verileceği, bunun yanında ise seçilen bir esere 10 bin lira Yunus Emre Özel Ödülü takdim edileceği bildirildi.

Kitap desteği kategorisinde ise ilk 5'e giren eser sahiplerine telif ve basım desteği olarak 20 bin liraya kadar destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, bununla birlikte tüm kategorilerde ilk 10'a giren yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye edilecek olup YTB Yazarlık Akademisi Programı'na da ücretsiz olarak katılma imkanı sunulacağı, kitap seti kazananlara hediyesi YTB Türkçe Ödülleri Ödül Gecesi ya da Yazarlık Akademisi programı akabinde takdim edileceği duyuruldu.

Başvurular 30 Haziran'a kadar sürecek

Açıklamada, son başvuru tarihinin 30 Haziran 2021 olarak belirlendiği yarışmaya katılmak isteyen vatandaşların eserlerini istenilen belgelerle birlikte YTB tarafından ilan edilen başvuru süreleri içerisinde elektronik posta yoluyla (turkceodulleri@ytb.gov.tr) iletmeleri gerektiğinin altı çizildi.

Yarışmaya başvurmak için gerekli olan başvuru formu, özgeçmiş şablonu ve şartnamenin www.ytb.gov.tr adresindeki YTB Türkçe Ödülleri ilan sayfasından indirilebileceği kaydedilen açıklamada, başvuru süreci içerisinde gönderilmeyen eserlerin yarışmaya kabul edilmeyeceğine dikkati çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Sedat Kapurtu
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Ersun Yanal Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YTB'den "Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" yarışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:31:00. #1.15#
title