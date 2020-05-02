YTB'den "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması
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YTB'den "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması

YTB'den
02.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:26

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), kuruluşunun 10'uncu yılında yurt dışında medya alanına ilgi duyan vatandaşları teşvik etmek amacıyla "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması düzenleyecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), kuruluşunun 10'uncu yılında yurt dışında medya alanına ilgi duyan vatandaşları teşvik etmek amacıyla "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması düzenleyecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmayla, yurt dışında medya sektörüne ilgi duyan genç yeteneklerin keşfedilerek, özgün ve nitelikli eserlerin toplumla paylaşılması amaçlanıyor.

Yurt dışında yaşayan ve bulunduğu ülkede en az 7 yıl süreyle ikamet etmiş, 18-45 yaş arası Türk vatandaşları ile mavi kartlıların başvurabileceği yarışmaya katılmak isteyenler, başvurularını şartnamede detayları belirtilen belgeler ve imzalı şartnameyle en geç 17 Ağustos'a kadar "başvuru.ytb.gov.tr" adresinden tamamlamaları gerekiyor.

Şartnameler ve yarışma ilişkin detaylı bilgiler "www.ytb.gov.tr" web sitesinde yer alıyor.

İlk 10'a giren adaylara "Diaspora Medya Akademisi"

Yarışmada, her bir kategori için ayrı seçici kurul oluşturulacak ve yarışma sonunda tüm kategorilerde ilk 10'a giren 50 adaya, detayları daha sonra www.ytb.gov.tr web sitesi aracılığıyla bildirilecek olan Diaspora Medya Akademisi'ne ücretsiz katılım imkanı sağlanacak.

Birincilik ödülü 25 bin Türk lirası

Yarışmada kısa film kategorisinde birincilik ödülü 25 bin Türk lirası olarak belirlenirken, senaryoda 15 bin Türk lirası, dosya haber, yeni medya ve fotoğraf kategorinde 10 bin Türk lirası olarak açıklandı.

İkincilik ödülleri ise kısa filmde 20 bin Türk lirası, senaryoda 10 bin Türk lirası, dosya haber, yeni medya ve fotoğrafta 7 bin 500 Türk lirası olarak duyuruldu.

Yarışmada üçüncü olan adaylar da kısa film kategorisinde 15 bin Türk lirası, senaryo, dosya haber, yeni medya ve fotoğrafta 5 bin Türk lirası almaya hak kazanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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