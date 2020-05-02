YTB'den "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması başlıyor
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YTB'den "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması başlıyor

YTB'den 'Türk Diasporası Medya Ödülleri' yarışması başlıyor
02.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:10

YTB'den "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması başlıyor YTB, kuruluşunun 10'uncu yılında yurt dışında medya alanına ilgi duyan vatandaşları teşvik etmek amacıyla "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması ilan ediyor.

YTB'den "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması başlıyor

ANKARA - YTB, kuruluşunun 10'uncu yılında yurt dışında medya alanına ilgi duyan vatandaşları teşvik etmek amacıyla "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması ilan ediyor. Yarışmayla birlikte geç yetenekler keşfedilerek özgün ve nitelikli eserler toplumla paylaşılacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), kuruluşunun 10'uncu yılında yurt dışında medya alanına ilgi duyan vatandaşları teşvik etmek ve çalışmalarına katkı sunmak amacıyla "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması düzenliyor. Yarışma; kısa film, senaryo, dosya haber, yeni medya ve fotoğraf olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmayla birlikte yeni yetenekler keşfedilerek yurt dışında medya sektörüne ilgi duyan; bir fikri, bir hayali, bir meselesi olan vatandaşların özgün ve nitelikli eserleri toplumla paylaşılacak.

Yarışmaya yurt dışında yaşayan ve bulunduğu ülkede en az 7 yıl süreyle ikamet şartını yerine getirmiş; 18-45 yaş arası tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile mavi kartlı vatandaşlar başvurabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını şartnamede detayları belirtilen belgeler ve imzalı şartname ile en geç 17 Ağustos 2020 tarihine kadar YTB Başvuru Sistemi "başvuru.ytb.gov.tr" adresinden tamamlamaları gerekiyor. Şartnameler ve yarışma ilişkin detaylı bilgiler ise "www.ytb.gov.tr" web sitesinde yer alıyor.

İlk 10 adaya medya akademisi

Yarışmada, her bir kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak ve yarışma sonunda tüm kategorilerde ilk 10'a giren toplam 50 adaya, detayları daha sonra www.ytb.gov.tr web sitesi aracılığıyla bildirilecek olan Diaspora Medya Akademisi'ne ücretsiz katılım imkanı sağlanacak.

Birincilik ödülü 25 bin TL

Yarışmada kısa film kategorisinde birincilik ödülü 25 bin TL olarak belirlenirken, senaryoda 15 bin TL, dosya haber, yeni medya ve fotoğraf kategorinde 10 bin TL olarak açıklandı. İkincilik ödülleri ise kısa filmde 20 bin TL, senaryoda 10 bin TL, dosya haber, yeni medya ve fotoğrafta 7 bin 500 TL olarak paylaşıldı. Yarışmada üçüncü olan adaylar ise kısa film kategorisinde 15 bin TL, senaryo, dosya haber, yeni medya ve fotoğrafta 5 bin TL almaya hak kazanacak.

YTB'den 'Türk Diasporası Medya Ödülleri' yarışması başlıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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