YTB'den KKTC'li gençlere liderlik eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YTB'den KKTC'li gençlere liderlik eğitimi

YTB'den KKTC'li gençlere liderlik eğitimi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gençlerin kişisel gelişimleri için "KKTC Genç Liderler Programı" düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gençlerin kişisel gelişimleri için "KKTC Genç Liderler Programı" düzenliyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB, KKTC'li gençleri liderlik eğitimi kapsamında bir araya getiriyor.

Program kapsamında, liderlik, uluslararası ilişkiler, tarih ve kültür eğitimleri alacak olan gençler, ortak tarihi ve kültürel miraslar ile ülkemizin doğal güzelliklerini yerinde keşfedecek.

5 Eylül 2021 tarihine kadar sürecek olan KKTC Genç Liderler Programı'nda KKTC'li gençler, alanında uzman eğitmenlerden liderlik, uluslararası ilişkiler, tarih ve kültür seminerleri alacak.

Program kapsamında KKTC'li gençler ortak tarihi ve kültürel miraslar ile doğal güzellikleri de düzenlenen gezi program ile yerinde keşfedecek.

Program, 16 genç katılımcıyla birlikte Ankara gezisi ile başladı. Gençler ilk gün Ulus'taki birinci ve ikinci meclis binalarını, Etnoğrafya Müzesi'ni ve Anıtkabir'i ziyaret etti. Program sonunda ise katılımcılara sertifikaları verilecek.

YTB'den KKTC'li gençlere liderlik eğitimi
YTB'den KKTC'li gençlere liderlik eğitimi
YTB'den KKTC'li gençlere liderlik eğitimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Şener Münir Özkul Demet Akalın
Spor Cristiano Mesut Özil Umut Meraş Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
YTB'den KKTC'li gençlere liderlik eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:14:36. #1.16#

title