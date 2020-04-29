YTB'den İtalya'da İyilik Kervanı projesine destek
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YTB'den İtalya'da İyilik Kervanı projesine destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni korona virüs (Covid-19) pandemisinin ağır yaşandığı İtalya'da, DİTİB İtalya Şubesi tarafından başlatılan "İyilik Kervanı" projesinin ortağı oldu.

YTB'den İtalya'da İyilik Kervanı projesine destek
29.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:45

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni korona virüs (Covid-19) pandemisinin ağır yaşandığı İtalya'da, DİTİB İtalya Şubesi tarafından başlatılan "İyilik Kervanı" projesinin ortağı oldu. Proje kapsamında yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

İtalya, Yeni korona virüs salgınından etkilenen ülkelerinin başında geliyor. Sıkı karantina tedbirlerinin uygulandığı İtalya'da ihtiyaç sahipleri, gıda başta olmak üzere birçok malzemeye ulaşmakta güçlük çekiyor. Karantinadan dolayı insanların ekonomik açıdan zorlanmaya başlamasıyla birlikte de yardım faaliyetleri ülke genelinde büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda DİTİB İtalya Şubesi, ülkede, "İyilik Kervanı" projesini başlattı. Dünyanın birçok noktasında Türk vatandaşları ve STK'lar aracılıyla yeni korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı çalışmalar yürüten YTB ise bu projeye "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında ortak oldu.

Karantina süreci uzayınca kaynak temin etmekte güçlük yaşadıklarını belirten DİTİB İtalya Şubesi yetkilileri, bu noktada YTB'nin projeye ortak olmasının büyük önem taşıdığını aktardı. YTB'nin İyilik Kervanına destek olarak büyük katkı sunduğunu dile getiren yetkililer, Başkanlığa teşekkür etti.

YTB'nin ortak olduğu İyilik Kervanı projesi kapsamında İtalya'da yardımcı muhtaç ailelere erzak yardımı yapılırken, Türkiye'den İtalya'ya ilik nakli için gelen üç ailenin de yalnızlıkları paylaşılarak ihtiyaçları karşılandı.

YTB tarafından başlatılan Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı ile yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte salgınla mücadele işbirliği modelleri geliştirilerek, Türk vatandaşlarının salgına karşı ülkelerinde yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalara katkıda bulunuluyor.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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