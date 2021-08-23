YTB'den İstanbul Tarihi Yarımada gezisi
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YTB'den İstanbul Tarihi Yarımada gezisi

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | Güncel

YTB'den İstanbul Tarihi Yarımada gezisi Türk Dünyası Genç Liderler programına katılan öğrenciler için İstanbul Tarihi Yarımada gezi etkinliği düzenledi.

YTB'den İstanbul Tarihi Yarımada gezisi

İSTANBUL - Türk Dünyası Genç Liderler programına katılan öğrenciler için İstanbul Tarihi Yarımada gezi etkinliği düzenledi. Bir çok farklı ülkeden katılım sağlayan öğrencilere rehber eşliğinde ilk olarak Topkapı Sarayı ve Ayasofya Camii gezdirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Avrasya Gençlik Okulu programı kapsamında düzenlenen "Türk Dünyası Genç Liderler Programında başarı elde eden yaklaşık 40 öğrenciye İstanbul Tarihi Yarımada'sı gezdirildi. Etkinliğe Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan öğrenciler katıldı. Soydaş üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Avrasya Gençlik Okulu kapsamında öğrencilere ilk olarak Topkapı Sarayı ve Ayasofya Camii gezdirildi. Rehber eşliğinde Ayasofya'nın tarihinin anlatıldığı gezinin devamında öğrencilere Galata Kulesi olmak üzere tüm İstanbul Tarihi Yarımada gezdirilecek. 1 hafta sürecek olan etkinlik, sadece İstanbul ile de sınırlı kalmayacak; öğrenciler, Bursa ve Ankara'ya da götürülecek.

"İlk önce İstanbul'u sonra Bursa ve Ankara'yı gezecekmişiz"

25 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Dildora Muminova, "Program kapsamında hak kazanarak İstanbul'a geldim. Seminer boyunca değişik değişik dersler verildi bize. Örneğin Türkiye tarihi, kadınların siyasetteki yeri, kişisel gelişim gibi. Ondan sonra bu dersler sonucunda bize bu dersten sorular sordular, biz de makale hazırlayıp sunduk ve hak kazandık. İlk olarak İstanbul'u 3 gün boyunca gezecekmişiz, sonra Bursa ve Ankara'yı gezdikten sonra ülkemize dönüş yapacakmışız" açıklamasında bulundu.

"Bu tür geziler daha çok olsun istiyorum"

İstanbul'a Kazakistan'dan katılan 25 yaşındaki Batyrkhan Amırtayev, "Programa ilk defa katıldım. Kendim de tarihçi olduğum için böyle tarih gezmeyi çok seviyorum. Kendi ülkemin gençleri olarak Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek için de bu tür geziler çok olsun istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler bu şekilde daha da güçlenecek"

İstanbul'a ilk defa Avrasya Gençlik Okulu programı vesilesiyle gelen 21 yaşındaki Aıdaı Omurbekova, "Program boyunca çok şeyler öğrendik mesela sanat tarihi gibi birçok alanlarda eğitimler gördük. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkileri de daha da güçlendirmeye yönelik iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bağımsızlıklarının 30. yılını kutlayan Türk cumhuriyetlerinden soydaş gençlere mayıs ve temmuz aylarında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca tarih, siyaset, sanat, insan hakları gibi konularda eğitimler verilmiş ve programa katılan 105 öğrenciden 40'ı gezi etkinliğine katılmaya hak kazanmıştı.

YTB'den İstanbul Tarihi Yarımada gezisi
YTB'den İstanbul Tarihi Yarımada gezisi
YTB'den İstanbul Tarihi Yarımada gezisi
YTB'den İstanbul Tarihi Yarımada gezisi
YTB'den İstanbul Tarihi Yarımada gezisi
YTB'den İstanbul Tarihi Yarımada gezisi
YTB'den İstanbul Tarihi Yarımada gezisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

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