- YTB'den Gürcistan'daki ihtiyaç sahiplerine yardım eli - YTB'den Gürcistan'daki ihtiyaç sahiplerine yardım eli Türkiye Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın desteğiyle Gürcistan'daki ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapıldı.

- YTB'den Gürcistan'daki ihtiyaç sahiplerine yardım eli

TİFLİS - Türkiye Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın desteğiyle Gürcistan'daki ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapıldı.

Gürcistan'da Türkiye Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Girişimci Gençler Akademisi, tarafından "İhtiyaç Sahibi Ailelere Erzak Yardımı" projesi kapsamında 200 aileye erzak yardımı yapıldı. GGA tarafından yapılan açıklamada "Gürcistan'ın Bolnisi, Dmanisi, Marneuli, Gardabani, Rustavi, Garaçöp bölgelerinde yaşayan 200 ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı yapıldı" İfadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA