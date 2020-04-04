YTB'den "Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Programı" Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) kurulan "Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Programı"yla, yurt dışındaki Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri desteklenecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) kurulan "Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Programı"yla, yurt dışındaki Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri desteklenecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu programla Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen küresel mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Başkanlık tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve kurdukları STK'ler aracılığıyla "salgınla mücadele iş birliği modelleri" geliştirilecek.

Türk vatandaşlarının salgına karşı ülkelerinde yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalara katkıda bulunulacak.

Gönüllü maske ve dezenfektan üretenlere destek

Temininde zorluk çekilen maske, sıvı geçirmez tulum, koruyucu yüz siperi ve dezenfektan gibi sağlık ve hijyen ürünlerinin, kar amacı güdülmeksizin üretimi ve üretilmesine ilişkin gönüllü faaliyetler desteklenecek çalışmalar arasında yer alıyor.

İkameti Türkiye'de olup, salgın nedeniyle ülkesine dönemeyen öğrenci, turist ve tır şoförü gibi Türk vatandaşlarına yönelik beslenme ve barınma desteği sağlanacak, sağlık çalışanlarına yönelik faaliyetlere destek verilecek.

Kovid-19'a karşı yürütülecek kampanyalar için grafik, tasarım, seslendirme ve montaj desteği sağlanacak programda, salgınla mücadeleye ilişkin yeni fikirlerin ve projelerin de hayata geçirilmesi sağlanacak.

Elektronik yolla başvuru alınacak

Desteklenecek alanlarda çalışma yürütmek veya yürüttüğü çalışmaları yaygınlaştırmak isteyenler, planladıkları çalışmaya ilişkin özet bilgiyi, YTB'nin resmi web sitesi "www.ytb.gov.tr" üzerinden yayımlanan başvuru formuyla "info@ytb.gov.tr" e-posta adresine ulaştırarak başvuru yapabilecek.

Ön görüşmeyle yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan çalışmalar, YTB tarafından desteklenecek.

Destek talep edilen faaliyet ve kampanyalardan başvuru yapılan ülkede yardıma ihtiyaç duyan herkesin yararlanması hedefleniyor.

Desteklenecek faaliyetler neler?

Program kapsamında destek sağlanması planlanan faaliyetler arasında evde geçirilen zamanı iyi değerlendirebilmek amacıyla eğitici, eğlendirici ve moral verici medya içeriklerinin oluşturulması, ülkedeki sağlık çalışanlarına yönelik destekleyici faaliyetler, moral artırmaya yönelik çalışmalar, salgınla mücadeleye ilişkin yeni fikirler ve projeler yer alıyor.

Kaynak: AA