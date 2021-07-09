YTB'den Bosna Hersek'te İnsan Hakları Eğitim Programı ve Soykırım Akademisi
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YTB'den Bosna Hersek'te İnsan Hakları Eğitim Programı ve Soykırım Akademisi

YTB'den Bosna Hersek'te İnsan Hakları Eğitim Programı ve Soykırım Akademisi
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Bosna Hersek'te Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılı dolayısıyla İnsan Hakları Eğitim Programı ve Soykırım Akademisinde bu ülkede Türk gençlerine eğitim verecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Bosna Hersek'te Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılı dolayısıyla İnsan Hakları Eğitim Programı ve Soykırım Akademisinde bu ülkede Türk gençlerine eğitim verecek.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, her yıl yurt dışında üniversite eğitimi gören Türk vatandaşı-mavi kart sahibi öğrencilere ve genç hukukçulara yönelik düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı ile Türkiye Bursları kapsamında eğitim alan uluslararası öğrencilere, Soykırım Akademisinde 9-16 Temmuz'da eğitim verilecek.

Avrupa'nın yedi farklı ülkesinde hukuk ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürüten 28 Türk gencinin başkent Saraybosna'da eğitim alacağına işaret edilen açıklamada, eğitim kapsamında insan hakları, İslam karşıtlığı, savaş suçları ve insan haklarının korunmasına yönelik birçok konunun ele alınacağı vurgulandı.

Açıklamada, 7 uluslararası öğrencinin de Srebrenitsa Anma Merkezi tarafından düzenlenecek Soykırım Akademisinde eğitimler alacağı ifade edildi. Akademi programına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Katılımcılar programın ilk gününde Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen Barış Yürüyüşü'nün son etabına katılıp Potoçari Anıt Mezarlığına yürüyecek. İkinci gün ise Srebrenitsa'da cenaze törenine katılacaklar."

İnsan Hakları Eğitim Programına ilişkin 12 Temmuz'da Saraybosna'da açılış resepsiyonu düzenleneceği belirtilen açıklamada, programa YTB Başkanı Abdullah Eren'in de katılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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