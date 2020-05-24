YTB'den Avusturya'daki öğrencilere bayram hediyesi
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YTB'den Avusturya'daki öğrencilere bayram hediyesi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yardım kuruluşu WEFA ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından organize edilen ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, ihtiyaç sahibi öğrencilere bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

YTB'den Avusturya'daki öğrencilere bayram hediyesi
24.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:41

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yardım kuruluşu WEFA ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından organize edilen ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, ihtiyaç sahibi öğrencilere bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğe Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'nın yanı sıra YTB Başkanı Abdullah Eren, UİD Genel Başkanı Bülent Bilgi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya video konferans yoluyla katıldı.

Öğrenci ve katılımcıların Ramazan Bayram'ını kutlayan YTB Başkanı Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyanın içinden geçtiği zor döneme işaret ederek, YTB'nin bu süreçte yaptığı çalışmalara dikkati çekti.

Eren, bu zorlu süreçte yaşanan zorluklara rağmen olumlu adımların da atıldığını vurgulayarak, "Her şerde bir hayır vardır. Bu zaman diliminde hem Avusturya'daki Türk toplumu ve hem de sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) daha yakın bir ilişki içinde olduk, kardeşliğimiz, muhabbetimiz arttı. Viyana'da sergilenen bu güzel örnekte olduğu gibi Türk toplumu, bizim insanlarımız bu zor zamanda nasıl dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini göstermiş oldu." diye konuştu.

Salgın sürecinde başta öğrenciler olmak üzere Türk vatandaşlarını Avusturya'da yalnız bırakmayan Büyükelçi Ceyhun ve Başkonsolos Asip Kaya'ya teşekkür eden Eren, WEFA ve UID kuruluşlarının çalışmalarının önemine değindi.

Güçlü Türkiye vurgusu

Büyükelçi Ceyhun da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun her fırsatta dile getirdiği ve yapılanlarla içi doldurulan "güçlü Türkiye" ifadesinin bugünkü çalışmalarla bir kez daha görünür kılındığını anlattı.

Ceyhun, Türkiye'nin Avusturya'dan bu zor süreçte iki tahliye uçağı kaldırdığını, yalnız yapılan yardım çalışmalarıyla değil diğer faaliyetleriyle de güçlü bir ülke olduğunu bütün dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Hem Türk sivil toplum kuruluşları hem de devlet yetkililerinin birlik içinde Kovid-19 sürecinde ortaya koyduğu iş birliğinin dayanışma ruhunu yansıtması açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Ceyhun, "Biz Türkiye olarak, güçlü, demokratik ve sosyal bir devlet olmaya çok önem veriyoruz." dedi.

Ceyhun, Türkiye'nin dünya genelinde yaptığı sosyal yardım faaliyetleri ve yurt dışındaki Türk STK'ler ile yaptığı iş birlikleriyle birçok süper ülke iddiasında olan devleti bu yönüyle geride bıraktığını sözlerine ekledi.

Öğrencilere hijyen paketleri ve çeşitli hediyelerin yanı sıra 200 avro harçlık verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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