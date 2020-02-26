YTB'de "Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları" sergisi açıldı

26.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:10

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, insanların başka yerlere adapte olmasının zor olduğunu belirterek, "Türk insanının 60 yıllık Avrupa hikayesi bir başarı hikayesidir." dedi.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ve Türk soydaşlarının göç hatıraları ile en değerli hikayelerinden oluşan "Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları" sergisi, YTB Genel Merkezi'nde açıldı.

Başkanlıkça geçen yıl 15 Şubat-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen yarışmadan seçilmiş fotoğraf ve hikayelerin yer aldığı serginin açılışında video gösterimi yapıldı.

YTB Başkan Eren, burada yaptığı konuşmada, Başkanlığın, Türk vatandaş, soydaş ve topluluklarının tarih ve kültürel envanterini ortaya çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Fotoğraflarda "anın dondurulduğuna" değinen Eren, göç hikayeleri ile Türk insanının yaşadıklarının gelecek nesillere ulaştırılacağını dile getirdi.

Eren, göç eden insanın yaşadığı adaptasyon sürecine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu proje ile insanımızın Avrupa'ya giderken çektiği sıkıntılar, yaşadıkları sevinç ve tecrübelerin kataloglanması, ulaşamadığımız 'naftalinlenmiş' fotoğraf ve videoların yarınlara ulaştırılması amacımız. Bir insanın kendi vatanından başka bir yere gitmesi ve adapte olması zor bir süreç. Türk insanının 60 yıllık Avrupa hikayesi bir başarı hikayesidir. Fotoğraflarda anın dondurulduğunu görüyoruz. Biz bu hikayeleri sandıktan çıksın, herkes görsün istedik. Ağaçların nasıl kökü varsa, gövde ve dallarıyla nasıl kök salınıyorsa, hepimizin kökeni var, kendimizi rahat hissettiğimiz geçmişimiz var. Bu fotoğraflar tarihe atılmış kancadır, damgadır ve arkasında muazzam insan hikayeleri barındıran fotoğraflardır."

YTB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 15 Şubat-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen yarışmada seçilen fotoğraf ve hikayeler, özgünlük, göç konusuna temas, görsellik, hikayenin çarpıcı ve sembolik niteliği ve belgesel nitelik" kriterleri çerçevesinde değerlendirildi.

26 Mart'a dek gezilebilir

Öte yandan, yarışmada birinciliği Almanya'da bir otomobil fabrikasındaki çalışma hikayesini anlatan Seyfi Sağlam, ikinciliği "Vanilya kokulu annem" hikayesiyle Makbule Konmuş, üçüncülüğü ise yine bir başka göç hikayesi ile Nagi Doğan elde etti.

Kazananlara ödüllerini teslim eden YTB Başkanı Eren, davetlilerle birlikte sergideki fotoğrafları gezerek inceledi.

Gurbet ile göç yolculuklarının yer aldığı fotoğrafların hikayeleri, 90 sayfalık "Sandıktaki Fotoğraflar" adlı kitapta toplandı.

İlk kez yayımlanan 41 fotoğrafın yer aldığı sergi, YTB'de 26 Mart'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA