Ytb'de Diaspora Gençlik Akademisi Açılış Programı

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Diaspora Gençlik Akademisi açılış programı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, "Bizim gönül coğrafyamızın genişliği en büyük avantajımız" dedi.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen, yurt dışındaki Türk toplumu içerisinde sosyal, kültürel, mesleki yönden yetişmiş ve yaşadıkları ülkelerde Türk toplumuna yönelik çalışmalarda etkin görevlerde bulunacak bireylerin yetişmesini hedefleyen Diaspora Gençlik Akademisinin açılış programı gerçekleştirildi. Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren'in açılış konuşmasını yapmasıyla başlayan program Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un konuşmasıyla devam etti. Diaspora sözünü benimseyen biri olmadığını belirten Dursun, programa katışan öğrencilere seslenerek, "Siz bizim gönül coğrafyamızdaki göz bebeğimizsiniz. Kültür coğrafyamız var siyasi coğrafyamız var. Bizim gönül coğrafyamızın genişliği en büyük avantajımız. Bu gönül coğrafyası inanılmaz bir coğrafyadır. Yaşadığınız ülkenin ve ailenizin köklerinin olduğu ülkenin coğrafi yapısını ve kültürel yapısını mutlaka iyi bilmeniz lazım. Size oradan gelecek olan bir sorudan başarısızlıkla çıkarsanız çok üzülürsünüz bizi de çok mahcup edersiniz" ifadelerini kullandı. - ANKARA