YTB Çocuk Akademisi Programı'na başvurular, 21 Mart'ta başlıyor
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YTB Çocuk Akademisi Programı'na başvurular, 21 Mart'ta başlıyor

18.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:40
YTB Çocuk Akademisi Programı'na başvurular, 21 Mart'ta başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen ve yurt dışında yaşayan çocukları erken yaşta bilim, sanat ve felsefeyle tanıştırarak bu alanlardaki yeteneklerini keşfeden YTB Çocuk Akademisi Programı'na başvuruların 21 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen ve yurt dışında yaşayan çocukları erken yaşta bilim, sanat ve felsefeyle tanıştırarak bu alanlardaki yeteneklerini keşfeden YTB Çocuk Akademisi Programı'na başvuruların 21 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, her yıl YTB Çocuk Akademisi Programı'nın tertip edildiği belirtildi.

Programla çocukların başarılı ve etkin bireyler olmaları için erken yaşta kültürel ve tarihsel değerlerle buluşturulduğu, bilim, sanat, edebiyat ve felsefeyle de tanıştırıldıkları ifade edildi.

Çocukları bilimsel bilgiye, sanata, felsefeye yönlendirmeyi ve Türk dilini, bilim, sanat ve felsefe eşliğinde içselleştirmeyi hedefleyen programa, yurt dışında yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Mavi Kart sahibi ailelerin çocuklarının başvurabileceği kaydedildi.

Programın 4-6, 7-10 ve 11-14 olmak üzere 3 farklı yaş grubuna yönelik olarak çevrim içi düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

Başvurular 21 Mart'ta başlıyor

Programın ilk olarak 21 Aralık 2020 ve 20 Şubat 2021'de 9 hafta ile çevrim içi ortamda hayata geçirildiği kaydedilirken, yurt dışında yaşayan çocuklarla velilerin yoğun talep ve teveccühü dolayısıyla bu yıl 29 Mart-25 Nisan'da 4 haftalık süreyle uygulamaya konulacağı bildirildi.

Programın ilk haftası için başvuruların 21 Mart'tan itibaren alınmaya başlanacağı ve 29 Mart'ta kadar devam edeceği kaydedildi.

Detaylı bilgilere, "cocukakademisi.ytb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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