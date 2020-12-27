YTB, Bulgaristan Türklerinin asimilasyonla mücadelesini anlatan sözlü tarihi kitaplaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

YTB, Bulgaristan Türklerinin asimilasyonla mücadelesini anlatan sözlü tarihi kitaplaştırdı

27.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:12
YTB, Bulgaristan Türklerinin asimilasyonla mücadelesini anlatan sözlü tarihi kitaplaştırdı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında komünist rejim tarafından Türklere karşı uygulanan asimilasyon, kimliksizleştirme politikaları, işkenceler ve Belene Kampı olaylarını konu alan sözlü tarih çalışması "Belene Ölüm İçin Yer Sert...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında komünist rejim tarafından Türklere karşı uygulanan asimilasyon, kimliksizleştirme politikaları, işkenceler ve Belene Kampı olaylarını konu alan sözlü tarih çalışması "Belene Ölüm İçin Yer Sert Uçmak İçin Gök Uzak"ı kitaplaştırarak yayımladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, "Belene Ölüm İçin Yer Sert Uçmak İçin Gök Uzak" başlıklı sözlü tarih çalışmasının, Bulgaristan Türklerinin haklı davasının gelecek nesillere aktarılması ve verilen hukuk mücadelesine katkı sunması için hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, YTB koordinasyonu ve iş birliğinde 2019'da TRT İç Yapımlar tarafından Belene Kampı mağduru soydaşlarla mülakatlar yapılarak "Bin Dokuz Yüz Seksen Dokuz Belene" belgesel filminin hazırlandığı ve filmin 7 Şubat 2020'de YTB'de düzenlenen gala töreninde izleyicilerle buluştuğu hatırlatıldı.

Belgesel film çerçevesinde yapılan mülakatların yanı sıra Bulgaristan Türkleri ile ilgili önemli kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında da sözlü tarih çalışmalarına devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Belene Ölüm İçin Yer Sert Uçmak İçin Gök Uzak" çalışmasının Bulgaristan'dan zorunlu göçün 30. yılı kapsamında literatüre kazandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün editörlüğünde tamamlanan çalışmanın, Bulgaristan Türklerinin tarihini ve etnik temizlik politikasına karşı verdikleri mücadeleyi canlı tanıkların anlatımıyla yansıttığı, akademik çalışmalar için de önemli bir kaynak teşkil ettiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Furkan Palalı Seren Serengil
Spor Can Bartu Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Deprem Elazığ İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YTB, Bulgaristan Türklerinin asimilasyonla mücadelesini anlatan sözlü tarihi kitaplaştırdı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 13:22:26. #1.14#
title