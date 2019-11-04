YTB Başkanı Eren: "Türkiye, Türkiye'den büyüktür"

04.11.2019 12:34

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türkiye'nin son 18 yılda dış politika iddiasını artırdığını ve dünyanın her yerindeki haksızlık ve hukuksuzluklara karşı tutumunu ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye'nin her zaman söyleyeceği sözü var. 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' ifadesinin yanına 'dünya 5'ten büyüktür' ifadesini de son 5 yıldır eklemiş durumdayız." dedi.

YTB tarafından yürütülen Türkiye Bursları ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini Türkiye'de görerek ülkelerine dönen mezunların yer aldığı Türkiye Mezunları Derneklerinin temsilcilerine yönelik 4-8 Kasım'da Ankara ve İstanbul'da yürütülecek "Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı"nın açılış töreni başkentte bir otelde yapıldı.

Törene, YTB Başkanı Eren'in yanı sıra 28 ülkeden 50 Türkiye Mezunları Dernekleri temsilcisi ile çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Eren, Türkiye'nin 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlattığı, 2012'den itibaren de YTB koordinesinde "Türkiye Bursları" olarak devam eden Türkiye Bursları programının büyüyerek Balkanlar, Afrika, Güney Amerika dahil geniş bir coğrafyaya yayıldığını söyledi.

YTB'nin öncelikli kuruluş ve faaliyet alanlarının yurt dışında yaşayan vatandaşlara, soydaş ve akraba topluluklara yönelik çalışmaları hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Eren, Türkiye Bursları programının da YTB'nin en önemli görev alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Eren, "Malumunuz, 'Türkiye Türkiye'den büyük'. İnşallah 4 sene sonra cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Şu an 784 bin kilometrekareye sahip bir ülke olsa da sadece bu sınırlar içinde kalan halklarla, insanlarla kaderi birleşen bir ülke değil. Birçoğunuzla tarihi kültürel bağlarımız asırlar öncesine dayanmakta." diye konuştu.

Türkiye Bursları'nın, her sene 170'ye yakın ülkeden başvuru alan ve 3 binden fazla gence Türkiye'de yüksek öğrenim yapma imkanı sunan bir program olduğunu dile getiren Eren, "Öğrencinin harcından sağlık sigortasına ve yurt ücretine kadar karşılayan, öğrenciyi sımsıcak bağrına basan bir burs programı." dedi.

YTB'nin, burs programı ile dünyadaki en iyi öğrencileri almaya çalıştığının altını çizen Eren, "Şu an okuyan 16 bin öğrencimiz Türkiye'nin hemen hemen 70'e yakın ilinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimlerine devam ediyor." dedi.

"Türkiye, Türkiye'den büyüktür"

Türkiye'nin yaklaşık 18 yıldır dış politikasında ölçek büyüttüğünü ve dış politika iddiasını artırdığını söyleyen Eren, şöyle devam etti:

"Dünyanın hemen hemen her coğrafyasındaki konuyla alakalı, Güney Amerika'daki Venezuela sorunuyla alakalı da Türkiye'nin söyleyeceği sözü var, Myanmar'daki Arakan Müslümanlarının derdiyle alakalı da Filipinler'deki Morolu kardeşlerimizle de Filistin ve Gazze ile alakalı Türkiye'nin söyleyecek sözü var. Müslüman olmayanların çektiği sıkıntılarda da, bir haksızlık, hukukusuzluk varsa Türkiye'nin her zaman söyleyeceği sözü var. 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' ifadesinin yanına 'dünya 5'ten büyüktür' ifadesini de son 5 yıldır eklemiş durumdayız."

"Somut iş birliği adımları atılması gerek"

Türkiye'de öğrenim görüp ülkesine dönen uluslararası öğrenciler ile Türkiye ile kurdukları gönül bağının yanı sıra ikili ilişkiler için somut iş birliği ve birliktelik adımları atılması gerektiğine de dikkati çeken Eren, Türkiye Mezun Derneklerinin sayısının artmasını ve bu yapıların profesyonel bir işleyişe sahip olmasını önemsediklerini kaydetti.

Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ile bu hedefe odaklandıklarını belirten Eren, program kapsamında kamu sektöründen, özel sektörden ve akademiden temsilcilerin mezunlarla bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulunacağını anlattı.

Eren, Türkiye Mezun Derneklerinin, profesyonel bir Sivil Toplum Kuruluşu niteliği göstermesinin önemli olduğuna işaret ederek, bu maksatla "Mezun Ağı Geliştirme Destek Programı" ve "Kurumsal Görünürlük ve İletişim Destek Programı" gibi çalışmalarla, derneklerin daha uzman ve etkin bir yapıya kavuşturulması yolunda adım atılacağını da vurguladı.

Tören, dernek temsilcilerinin YTB Başkanı Eren'e hediye takdiminin ve aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA