YTB Başkanı Eren, sosyal medyadan ABD'li Türkler'in sorularını yanıtladı
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yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

YTB Başkanı Eren, sosyal medyadan ABD'li Türkler'in sorularını yanıtladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyadaki Türk diasporasını evde tutmak için dijital yayınlara ağırlık verdiklerini bildirdi.

04.04.2020 02:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 02:58
YTB Başkanı Eren, sosyal medyadan ABD'li Türkler'in sorularını yanıtladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyadaki Türk diasporasını evde tutmak için dijital yayınlara ağırlık verdiklerini bildirdi.

Eren, Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ile Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) organize ettiği online konferansta ABD'de yaşayan Türkler'in sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüsünün (Kovid-19) tüm dünyayı hazırlıksız yakaladığını belirten Eren, "Kovid-19 küresel bir krize dönüştü, tüm dünya mücadele içinde. Kişisel, toplumsal alışkanlıklarımızı, rutinlerimizi bir anda alt üst etti." diye konuştu.

Eren, yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyonluk Türk diasporası bulunduğunu ve YTB olarak buna yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Salgında yurt dışında yaşayan Türkler'e yönelik birçok rutin projeyi askıya almak zorunda kaldık, bu süreçte moral ve motivasyonu artırmak için online etkinliklere ağırlık verdik. Dijital konserlerden, bilgilendirme toplantılarına, farklı coğrafyalardan önde gelen kanat önderleri ile yapılan programlardan, kitap okuma, film tanıtım gibi dijital yayınlara çok büyük bir ağırlık verdik. Bu süreçte vatandaşların evlerinde kalmalarını temin etmek istedik."

"Türkler salgında güzel örneklikler sergiliyor"

Salgının iki ay gibi sürmesini tahmin ettiklerini belirten Eren, bu nedenle uzun vadeli projelerden ziyade Türk diasporasının salgını minimum zararla atlatmasına yönelik "destek ve işbirliği program" adlı bir çalışma yaptıklarına işaret etti.

Eren, salgın sürecinden sonra bir müddet daha artçılarının devam etmesini beklediklerini kaydederek, "Bundan tüm ülkeler siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak etkileneceği gibi bizim vatandaşlarımız da etkilenecek, bunun bilincindeyiz ve neler yapabiliriz, ona bakıyoruz." diye konuştu.

ABD'de yaşayan Türk toplumuna da çağrıda bulunan Eren, "ABD'deki Türk toplumunun, sivil toplum örgütlerinin, işadamlarımızın kendi arasında bir dayanışma gösterip oralarda ihtiyaç sahiplerine azami derecede destek olması lazım." ifadelerini kullandı.

Eren, bu konuda Türk toplumundan güzel haberler de aldıklarına da işaret ederek şöyle devam etti:

"Bu dönemde Türkler'in sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği göstererek içinde bulundukları ülkenin harcı olduklarını da görüyoruz. Restoranlarından sağlık çalışanlarına bedava yemek dağıtımından, yaşlılara yönelik yardım ulaştıranlara kadar güzel örneklikler sergiliyorlar."

Eren, Avrupa'ya kıyasla ABD'de Türkler'in çok geniş coğrafyaya dağılmasından dolayı zorluklar yaşadıklarını da ekleyerek, bununla ilgili büyükelçilik ve konsolosluk yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirecek çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

"Vatandaşlarımız salgınla ilgili bizi bilgilendirsin"

Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da resmi makamlar olarak ülkedeki Türk vatandaşlarına yönelik ihtiyaçları sıkı bir şekilde takip etmeye çalıştıklarını belirterek, ulaşamadıkları vatandaşlardan kendileri ile temasa geçmeleri çağrısında bulundu.

Oğuz, "Benim görev bölgemde 12 eyalet var, neredeyse ABD'nin üçte biri, coğrafi olarak buralarda yaşayan Türkler'in hepsine ulaşmamız mümkün olmayabiliyor. Eğer vatandaşlarımız salgınla ilgili etrafındaki gelişmelerden bizi bilgilendirirse, daha hızlı haberdar olur ve elimizden gelen yardımı yaparız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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