YTB Başkanı Eren: "Somut iş birliği adımları atılması gerek"

04.11.2019 15:41

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türkiye'nin son 18 yılda dış politika iddiasını artırdığını ve dünyanın her yerindeki haksızlık ve hukuksuzluklara karşı tutumunu ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye'nin her zaman söyleyeceği sözü var. 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' ifadesinin yanına 'dünya 5'ten büyüktür' ifadesini de son 5 yıldır eklemiş durumdayız." dedi.

"Somut iş birliği adımları atılması gerek"

Türkiye'de öğrenim görüp ülkesine dönen uluslararası öğrenciler ile Türkiye ile kurdukları gönül bağının yanı sıra ikili ilişkiler için somut iş birliği ve birliktelik adımları atılması gerektiğine de dikkati çeken Eren, Türkiye Mezun Derneklerinin sayısının artmasını ve bu yapıların profesyonel bir işleyişe sahip olmasını önemsediklerini kaydetti.

Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ile bu hedefe odaklandıklarını belirten Eren, program kapsamında kamu sektöründen, özel sektörden ve akademiden temsilcilerin mezunlarla bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulunacağını anlattı.

Eren, Türkiye Mezun Derneklerinin, profesyonel bir Sivil Toplum Kuruluşu niteliği göstermesinin önemli olduğuna işaret ederek, bu maksatla "Mezun Ağı Geliştirme Destek Programı" ve "Kurumsal Görünürlük ve İletişim Destek Programı" gibi çalışmalarla, derneklerin daha uzman ve etkin bir yapıya kavuşturulması yolunda adım atılacağını da vurguladı.

Tören, dernek temsilcilerinin YTB Başkanı Eren'e hediye takdiminin ve aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA