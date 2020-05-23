YTB Başkanı Eren'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışındaki vatandaşların ve uluslararası öğrencilerin bayramını kutladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışındaki vatandaşların ve uluslararası öğrencilerin bayramını kutladı.

Eren, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ve ramazan ayında yurt dışında yaşayan vatandaşların, soydaş ve akraba topluluklar ile uluslararası öğrencilerin yanında olduklarını kaydeden Eren, "Yurt dışındaki her bir vatandaşımızın, kıymetli milletimizin, gönül coğrafyamızın, uluslararası öğrencilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlık için huzur ve esenlik diliyorum." ifadelerini kullandı.

YTB tarafından gerçekleştirilen "COVID19 İş Birliği ve Destek Programı" ile 14 ülkede 63 projeyi destekleyerek 170 bin insana ulaştıklarını anımsatan Eren, şunları kaydetti:

"Kovid-19 dolayısıyla bir nebze de olsa buruk karşılamak zorunda kaldığımız 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmış olduk. YTB olarak her zaman olduğu gibi hem Ramazan-ı Şerif boyunca hem de Kovid-19 sürecinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Gıda ve hijyen destek kolilerinin yanında sivil toplum kuruluşlarına (STK) sunduğumuz katkılarla üretilen 80 bin maske de en ihtiyaç anında güçlü bir şekilde ortaya koyduğumuz toplumsal dayanışmanın önemli çıktılarından oldu."

Soydaş ve akraba topluluklar ile uluslararası öğrenciler unutulmadı

Soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı coğrafyalarda da yüksek motivasyonla başarılı çalışmalar yaptıklarını kaydeden Eren, soydaş ve akraba coğrafyalarda yüksek bir motivasyon ve başarıyla çalışmalarını gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Eren, 20 ülkede başta Türkiye mezunu öğrenciler olmak üzere çeşitli STK'lerle iş birliği içerisinde yardım faaliyeti yürüttüklerini aktardı.

Çevrim içi programlarla soydaş ve akraba coğrafyalardan 500'ü aşkın gence çeşitli alanlarda eğitim imkanı sunduklarının altını çizen Eren, "Ayrıca bu süreçte soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik düzenlediğimiz 100'ü aşkın çevrimiçi bilgilendirici ve uyarıcı yayınla da dayanışma çalışmalarımızı dijital mecralarla da tahkim etmeye gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Eren, hem salgın boyunca hem de ramazanda Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencileri de yalnız bırakmadıklarına işaret ederek, her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve çevirim içi programlarla da yanlarında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA