YTB Başkanı Eren'den PKK sempatizanlarının Türk toplumuna yönelik saldırılarına karşı Fransa'ya çağrı
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YTB Başkanı Eren'den PKK sempatizanlarının Türk toplumuna yönelik saldırılarına karşı Fransa'ya çağrı

Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel
YTB Başkanı Eren'den PKK sempatizanlarının Türk toplumuna yönelik saldırılarına karşı Fransa'ya çağrı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, sosyal medya hesabından Fransa'nın Marsilya kentinde PKK terör örgütü sempatizanları tarafından Türk Kültür Merkezi'ne ve mescitlere yapılan saldırılara yönelik Fransa'yı harekete geçmeye çağıran bir mesaj paylaştı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, sosyal medya hesabından Fransa'nın Marsilya kentinde PKK terör örgütü sempatizanları tarafından Türk Kültür Merkezi'ne ve mescitlere yapılan saldırılara yönelik Fransa'yı harekete geçmeye çağıran bir mesaj paylaştı.

Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK destekçilerinin Fransa'nın Marsilya kentinde bulunan Türk Kültür Merkezi'ne ve mescitlere saldırdığını belirterek, "Fransa'da 1 haftada Türk toplumunu hedef aldıkları 4. saldırı bu! Oradaki kamu güvenliğine de zarar veren bu teröristler için Fransa'yı artık gereğini yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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