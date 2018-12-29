Ytb Başkanı Eren'den "İnsan Hakları Eğitim Programı"Na Katılım Çağrısı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, hukuk ve sosyal bilimler alanında yükseköğrenim gören vatandaşları, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenecek "11. İnsan Hakları Eğitim Programı"na katılmaya davet etti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Strazburg'daki program kapsamında öğrencilerin, insan hakları, ayrımcılık ve uluslararası kuruluşların işleyişi gibi konularda alacakları eğitimin yanı sıra uluslararası kuruluşları tanıma fırsatı bulacaklarını belirtti.

YTB'nin yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin gelişimi için her yıl eğitim programları düzenlediğini hatırlatan Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda bu yıl 11'incisi düzenlenecek 'İnsan Hakları Eğitim Programı' ile yurt dışında hukuk ve sosyal bilimler alanlarında yükseköğrenim gören vatandaşlarımız, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli uzman akademisyen, kamu görevlisi ve hukukçulardan eğitim alma fırsatı elde edecek. Bu programda verilecek eğitimle, İslam karşıtlığı, ırkçılık, nefret söylemi ve ayrımcılık gibi can yakıcı sorunların insan hakları kapsamında sağlanacak ilerlemelerle aşılmasını hedefliyoruz."

Hukuk ve sosyal bilimler alanında yükseköğrenim gören vatandaşları programa katılmaya davet eden Eren, insan hakları temelinde daha ileri bilinç ve vizyon kazanılmasının tüm insanlığın hayrına olacağına dikkati çekti.

YTB Başkanı Eren, "İnanıyorum ki yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu alandaki hassasiyeti ve yürüteceği sivil ve barışçıl mücadele tüm dünyada demokrasi çıtasını yükseltecektir. YTB olarak gençlerimize katkı sunacak bu tür eğitim programlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Strazburg'da 25 Şubat-3 Mart'ta düzenlenecek program kapsamında ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) yapısı ve başvuru usulü gibi konularda verilecek teorik eğitimlerin yanı sıra "sivil savunuculukla" ilgili tecrübe paylaşımları da gerçekleştirilecek.

Program kapsamında ayrıca Strazburg'daki uluslararası kurumlar ziyaret edilecek ve birçok ülkeden gelecek katılımcılar arasında ağ oluşturma imkanı da sağlanacak.

Programa başvurular

Eğitim programına Avrupa ile ABD, Kanada ve Avustralya ülkelerinde ikamet eden, 3'üncü ve 4'üncü (5. sömestirden itibaren) sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri başvurabilecek. Programa katılması uygun görülen katılımcılara e-posta yoluyla bilgi verilecek.

Program hakkında detaylı bilgiye "www.ytb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Başvurular, 31 Ocak 2019'a kadar online olarak "basvuru.ytb.gov.tr" sayfasından alınacak. Programa katılım ücretsiz olup konaklama ve yemek masraflarının tamamı YTB tarafından karşılanacak.

Programla ilgili sorular için katılımcılar, "ihep@ytb.gov.tr" adresinden iletişime geçebilecek.

Kaynak: AA